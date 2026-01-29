ডিজিটেল ডেস্কঃ ভূটানৰ ৰাজমাতা আশী দৰ্জী ৱাংমো ৱাংচুকলৈ উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্ম মানৱতাৰ সৈনিক বঁটা। ৩ ফেব্ৰুৱাৰীত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। সমাজ কল্যাণ, গ্ৰামীণ উন্নয়ন আৰু সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত থকা বিশেষ অৱদানৰ বাবে আগবঢ়োৱা হয় এই সন্মান।
উল্লেখ্য যে, এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, BTC প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । বড়োফা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ স্মৃতিত স্থাপন কৰা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ছ'লজাৰ অফ হিউমেনিটি বঁটাক ২০০৪ চনৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে দিয়া হয় । এই বঁটাটো যি ব্যক্তিয়ে মানৱৰ জাতিৰ বাবে আদৰ্শ সেৱাৰ কাম কৰি আহিছে , তেওঁলোকক সন্মান জনোৱাৰ বাবে ২০০৪ চনৰ পৰাই প্ৰতি বছৰেই দি আহিছে । এই বঁটাত থাকিব নগদ ২ লাখ টকা আৰু বড়োফাৰ মমেন্ট।