বঢ়মপুৰত বুদ্ধিন্দ্ৰনাথ দেলিহীয়াল ভট্টাচাৰ্যৰ সোঁৱৰণত আঞ্চলিক পুথিভঁৰাল আৰু ৰংগমঞ্চৰ উদ্বোধন

ডিজিটেল ডেস্কঃ অসমৰ প্ৰথমখন ইংৰাজী-অসমীয়া অভিধানৰ প্ৰণেতা বুদ্ধীন্দ্ৰ নাথ দিলিহীয়াল ভট্টাচাৰ্যৰ সোঁৱৰণত বঢ়মপুৰৰ শিঙিয়া পোতনিত এটি আঞ্চলিক পুথিভঁৰাল আৰু ৰংগমঞ্চৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। মহান ব্যক্তি গৰাকীৰ স্মৃতিত ১৯৮৩ চনৰে পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা আঞ্চলিক পুথিভঁৰাল আৰু ৰংগমঞ্চৰ শুভ উদ্বোধন কৰে নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই।
উক্ত অনুষ্ঠানত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সহযোগী সম্পাদক প্ৰকাশ মহন্ত,অসমৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক গিৰীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱা,অসম গণ পৰিষদ দলৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰঞ্জন বৰা, নগাঁও জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী গীতাঞ্জলি হাজৰিকা উপস্থিত থাকে। এই ৰংগমঞ্চ উদ্ধোধনৰ লগতে বিধায়ক গৰাকীয়ে এই নাট্যমঞ্চৰ বাবে নগাঁও জিলা পৰিষদৰ পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ ২০২৩-২০২৪ বৰ্ষৰ পৰা প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ মজিয়া নিৰ্মাণ আৰু তোৰণৰ মেৰামতিৰ বাবে আগবঢ়োৱা ৫লাখ টকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা কামৰো শুভ উদ্বোধন কৰে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই । ইয়াৰ পাছতেই এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উল্লেখ্য যে, উক্ত সভাত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সহযোগী সম্পাদক প্ৰকাশ মহন্তই বুদ্ধিন্দ্ৰ নাথ দিলিহীয়ালৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। আনপিনে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক গিৰীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰুৱাও সভাখনত ভাষণ প্ৰদান কৰে। উক্ত সভাতেই স্থানীয় শিল্পী সকলে বৰগীত আৰু দশৱতাৰৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰে।
অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে পুৱাৰ ভাগতে পতাকা উত্তোলন,বুদ্ধিন্দ্ৰ নাথ দিলিহীয়াল ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণৰ কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি কৰে। উল্লেযোগ্য যে বুদ্ধিন্দ্ৰ নাথ দিহিহীয়াল ভট্টাচাৰ্য্য আঞ্চলিক পুথিভঁৰাল আৰু ৰংগমঞ্চৰ স্থায়ী সভাপতি নৰেন শৰ্মাৰ পুত্ৰৰ অকাল বিয়োগৰ বাবে আজি এই অনুষ্ঠানটো উদ্যোক্তা সকলে অনুষ্টুপীয়াকৈ উদযাপন কৰে।