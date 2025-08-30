ভাৰতৰ সৈতে হ্ৰাস বাণিজ্যঃ খৰচৰ বোজা হ্ৰাস কৰিবলৈ বাংলাদেশে বন্ধ কৰিছে স্থলবন্দৰ

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰতৰে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক অৱনতি হোৱাৰ পিছৰে পৰা বাংলাদেশ-ভাৰতৰ মাজৰ বাণিজ্যতো যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায়ত উপনীত হৈছেগৈ যে, ভাৰতৰ সৈতে বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক অৱনতিৰ ফলশ্ৰুতিত দেশখনে বন্দৰ পৰিচলানা কৰাৰ ব্যয় বহনো কৰিবলৈ অসমৰ্থ হৈ পৰিছে।
এনে পৰিস্থিতিত বন্দৰ বন্ধৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ বাধ্য হৈছে চুবুৰীয়া দেশখনৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ। জানিব পৰা মতে ভাৰতৰ সৈতে বাণিজ্য হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় হ্ৰাস কৰিবলৈ তিনিটা স্থলবন্দৰৰ কাৰ্যকলাপ স্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।
এই বন্দৰসমূহ হৈছে নীলফামাৰীৰ চিলাহাটী, চুয়াডাঙাৰ দৌলতগঞ্জ আৰু ৰাঙামাটিৰ তেগামুখ স্থলবন্দৰ। ইয়াৰ উপৰি হবিগঞ্জৰ বল্লা স্থলবন্দৰৰ কাৰ্যকলাপো স্থগিত কৰা হৈছে। খবৰ অনুসৰি বাংলাদেশৰ মুখ্য উপদেষ্টা মহম্ম ইউনুছৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পৰিষদৰ এখন বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে।
স্থলবন্দৰসমূহ বন্ধৰ কাৰণ
মহম্মদ ইউনুছৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা শ্বফিকুল আলমে সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে বাংলাদেশত বহু স্থলবন্দৰৰ অনুমোদন দিয়া হৈছিল যদিও অপৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি আৰু বাণিজ্যিক কাৰ্যকলাপৰ অভাৱৰ বাবে এই বন্দৰসমূহ কাৰ্যকৰী হৈ থকা নাই। এই বন্দৰসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিষয়া, কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে অপ্ৰয়োজনীয় খৰচৰ বোজা চৰকাৰৰ ওপৰত পৰিছে, যাৰ ফলত ৰাজহৰ ক্ষতি হৈছে।
পূৰ্বৰ পৰামৰ্শ আৰু পৰিদৰ্শন
উল্লেখ্য যে, যোৱা মাৰ্চ মাহত বাংলাদেশৰ জাহাজ পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ে আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ আৰু কাৰ্যকৰী সমস্যাৰ কাৰণে এই বন্দৰসমূহ বন্ধ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল। বল্লা স্থলবন্দৰৰ ক্ষেত্ৰত বাংলাদেশৰ ফালৰ পৰা আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যদিও ভাৰতৰ ফালৰ পৰা অপৰ্যাপ্ত সুবিধা আৰু পথ সংযোগৰ অভাৱৰ বাবে ইয়াৰ কাৰ্যকলাপ স্থগিত কৰা হৈছে।
যোৱা নৱেম্বৰত জাহাজ পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ে গঠন কৰা এখন ছয় জনীয়া সদস্যৰ সমিতিয়ে আঠটাকৈ স্থলবন্দৰৰ কাৰ্যকাৰিতা মূল্যায়ন কৰিছিল। তাৰ পাছত এই সমিতিয়ে কেইটামান বন্দৰক চৰ্ত সাপেক্ষে কাৰ্যকৰী কৰি ৰখাৰ আৰু কেইটামানক বন্ধ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে।
স্মৰ্তব্য, বাংলাদেশৰ এই সিদ্ধান্তৰ পূৰ্বে ভাৰতে বাংলাদেশলৈ স্থলপথৰ জৰিয়তে ৰপ্তানিৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল। যাৰ ফলত সীমান্তৰ জৰিয়তে বাণিজ্যৰ পৰিমাণ উল্লেখযোগ্যভাৱে হ্ৰাস পাইছিল। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই স্থল বন্দৰসমূহ যে কাৰ্যকৰী হৈ থকা নাই সেয়া দেশখনে স্পষ্টকৈ নকলেও সহজেই বুজিব পৰা হৈছে। সেয়ে অতিৰিক্ত খৰচৰ বোজা বহন কৰিব নোৱাৰি এতিয়া এইসমূহ বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে।