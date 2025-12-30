চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বাংলাদেশত পুনৰ হিন্দু লোকক হত্যা

যোৱা ১৮ ডিচেম্বৰত মৈমনসিং জিলাৰ ভালুকাত দিপু চন্দ্ৰ দাসক একাংশ লোকে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰিছিল। তাৰ পাছত পুনৰ ২৪ ডিচেম্বৰত হত্যা কৰিছিল  অমৃত নামৰ এজন যুৱকক। ইপিনে ৪০ বছৰীয়া বিজেন্দ্ৰ বিশ্বাসৰ হত্যা হোৱাত অধিক গণ হিংসাৰ ৰূপ লয় বাংলাদেশত।

ডিজিটেল ডেস্কঃ দিনক দিনে অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বাংলাদেশ। ১২ দিনত বাংলাদেশত ৩ জনক হত্যা। পুনৰ আন এজন হিন্দু যুৱকক  বাংলাদেশত হত্যা কৰা হয়।  আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, মৈমনসিং জিলাত নোমন মিঞা নামৰ এজন লোকে ৪০ বছৰীয়া বিজেন্দ্ৰ বিশ্বাসক হত্যা কৰে। ২২ বছৰীয়া নোমনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ২৯ ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। বিজেন্দ্ৰ আৰু নোমন আছিল এখন কাপোৰৰ কাৰখানাৰ চিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কাম কৰিছিল।  

উল্লেখ্য যে, যোৱা ১৮ ডিচেম্বৰত মৈমনসিং জিলাৰ ভালুকাত দিপু চন্দ্ৰ দাসক একাংশ লোকে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰিছিল। তাৰ পাছত পুনৰ ২৪ ডিচেম্বৰত হত্যা কৰিছিল  অমৃত নামৰ এজন যুৱকক। ইপিনে ৪০ বছৰীয়া বিজেন্দ্ৰ বিশ্বাসৰ হত্যা হোৱাত অধিক গণ হিংসাৰ ৰূপ লয় বাংলাদেশত। ২০২৫ চনত বাংলাদেশত এতিয়ালৈকে ১৮৪ জন লোকৰ হিংসাত মৃত্যু হৈছে।

