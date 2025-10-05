বামুণীমৈদামৰ হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত সুজিত সৰকাৰ সহ ৩ জনক গ্রেপ্তাৰ

New Update
- বামুনীমৈদামৰ অবিনাশ ৰজক হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত মূল অভিযুক্ত সুজিত সৰকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ।
- শ্বিলঙত আত্মগোপন কৰি আছিল সুজিতসহ আন ৩ জন অভিযুক্তই।
- এখন বলেৰ' গাড়ীৰে পশ্চিমবংগলৈ পলাই যোৱা সময়ত বিজনীত চিৰাং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাৰিওজনকে।
- মূল অভিযুক্ত সুজিত সৰকাৰৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আন তিনিজন হ'ল ৰাতুল বৰা,বিনয় কলিতা, শংকৰ কুমাৰ ৰাও।
- বিজয়া দশমীৰ দিনা জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত বজাবলৈ দিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি হৈছিল মাৰ-পিট।
- ইতিমধ্যে ৮ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে।
- এই হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ১২ লৈ।
- বিজনীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৪ জনকে অনা হৈছে গুৱাহাটীলৈ।
- সুজিত সৰকাৰকে ধৰি হত্যাকাণ্ডত জড়িত সকলোকে কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী জুবিনৰ অনুৰাগীৰ।