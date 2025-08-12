চাবস্ক্ৰাইব কৰক

টিপকাইৰ সোঁতে উটুৱাই নিলে সাপোটগ্ৰাম-চাওঁকুৰি সংযোগী বাঁহৰ সাঁকো

সাপোটগ্রামৰ ভালুকমাৰি আৰু চাওঁকুৰি গাঁও সংযোগী বাঁহৰ সাঁকো খনেই আছিল কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়তৰ একমাত্ৰ ভৰসা।

ডিজিটেল সংবাদ, তামাৰহাটঃ হাতে হাতে বাঁহ, দা লৈ বাঁহৰ সাঁকো ৰক্ষাৰ বাবে ওলাই আহিল গাঁওবাসী। প্ৰায় এশ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ বাঁহৰ সাঁকোখন পানীৰ সোঁতে উটুৱাই নিয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্ঠা চলালে ৰাইজে। পিছে গাঁওবাসীয়ে হাজাৰ চেষ্টা কৰিও পানীৰ সোঁতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে বাঁহৰ সাঁকোখন।

ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলেদি বৈ যোৱা টিপকাই নদীৰ ওপৰত আছিল এই বাঁহৰ সাঁকোখন। সাপোটগ্রামৰ ভালুকমাৰি আৰু চাওঁকুৰি গাঁও সংযোগী বাঁহৰ সাঁকো খনেই আছিল কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়তৰ একমাত্ৰ ভৰসা। বাঁহৰ সাঁকোখন উঠাই নিয়াত চাওঁকুৰি, ভেলাকোৱা, শালটাৰী, শিলবাৰী, নয়াগাঁও আদি গাঁৱৰ ৰাইজে টুলুঙা নাৱেৰে বিপদ সংকুলভাৱে কৰিব লাগিব যাতায়ত। 

উল্লেখযোগ্য যে, খৰালিৰ সময়ত গাঁওবাসীয়ে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰছ কৰি বাঁহৰ সাঁকোখন নিৰ্মাণ কৰি যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিছিল। কিন্তু সেয়াও টিপকাই নদীৰ পানীৰ সোঁত উঠাই নিয়ে। প্ৰতিবাৰেই নিৰ্বাচনত অঞ্চলটোৰ ভোটাৰ ৰাইজে ভোটদান কৰি বিটিচি পৰিষদীয় চৰকাৰ গঠন কৰি আহিছে যদিও কোনো এখন চৰকাৰে টিপকাই নদীৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়ি নাহিল। ফলত বছৰ বছৰ ধৰি যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে।

তামাৰহাট