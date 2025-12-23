হাতত ৰং তুলিকা লৈ বিদ্যালয়ৰ দেৱালত অংকণ দৃশ্য

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত ৰং তুলিকা লৈ ব্যস্ত এদল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী। দেৱালত এফালৰ পৰা অংকণ কৰিছে বিভিন্ন ছবি। এইদৃশ্য বালিপৰাৰ।
প্ৰণিধানযোগ্য যে, বালিপৰাৰ অন্যতম চিত্ৰলেখা কলা নিকেতনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কৰে ৱাল পেইণ্টিং।
বালিপৰা মজলীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দেৱালত অসমৰ ৰংঘৰ,কামাখ্যা মন্দিৰ,কাজিৰঙা,নামেৰীৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্যৰ লগতে অসমৰ কলা সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যসমূহ নিকেতনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৰং তুলিকাৰ মাজেৰে সুন্দৰ ভাৱে প্ৰতিফলিত কৰে। সেই দৃশ্য দেখাৰ পাছত সকলোৱে তেওঁলোকক প্ৰসংশা কৰা পৰিলক্ষিত হয়।
তাৰোপৰি, বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে হাতত ৰং তুলিকা লৈ দৃশ্য অংকণ কৰাত এনে পদক্ষেপক সলাগ লৈছে।