শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত সন্দেহযুক্ত হে'ৰইনসহ দুজন যুৱকৰ লগতে এগৰাকী যুৱতীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীৰ তহলদাৰী দলে যান-বাহনত তালাচী চলাই থকাৰ সময়তে AS-12-CC-1458 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকত বহি থকা দুজন যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতীৰ পৰা ১১ টা সন্দেহযুক্ত হে'ৰইন ভৰ্তি কন্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।
উল্লেখ্য যে, আৰক্ষীয়ে ৫৫ যোৰ ৰূপৰ ফুলি,১৪ যোৰ সোণৰ ফুলি , ২ ডাল সোণৰ চেইন , ১৪ টা নাকফুলি ,তিনিটা মোবাইল ফোনৰ লগতে নগদ ৭০০০ হাজাৰ টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।
প্ৰাণিধানযোগ্য যে, ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ইপিনে আটকাধীন যুৱক দুজন কনক দৰ্জী,দাৱা ট চেৰিং বুলি জানিব পৰা গৈছে।
তাৰোপৰি সম্প্ৰতি চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে আটাইকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেজপুৰৰ জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে৷