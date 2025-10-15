জুবিন প্ৰেমীৰ প্ৰতিবাদে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপঃ বাক্সাত BNSSৰ ১৬৩ ধাৰা জাৰি

New Update
- বাক্সাত BNSSৰ ১৬৩ ধাৰা জাৰি
- ৫ জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হোৱাত নিষেধাজ্ঞা
- অশান্ত জৰ্জৰ বাক্সালৈ প্রেৰণ Rapid Action Force
- বাক্সালৈ প্রেৰণ আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত বাহিনীৰ কেইবাটাও দল
- গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা আৰক্ষীৰ কেইবাটাও দল
- বাক্সালৈ ৰাওনা হৈছে গৃহ বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াও
- নলবাৰী, বৰপেটা, দৰং জিলাৰ পৰা ৰাওনা হৈছে কেইবাটাও আৰক্ষীৰ দল
- কাৰাগাৰৰ সন্মুখত বহি পুনৰ প্রতিবাদ উত্তেজিত লোকৰ
- আৰক্ষীৰ ৩খন বাহনত অগ্নিসংযোগ প্রতিবাদকাৰীৰ
- আৰক্ষীলৈ প্রতিবাদকাৰীৰ শিলাবৰ্ষণ
- প্রতিবাদকাৰীক ৰুধিবলৈ লাঠীচালনা আৰক্ষীৰ
- পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্রণৰ বাবে প্রতিবাদকাৰীলৈ কন্দুৱা গেছ প্রয়োগ
- চেটেলাইট চেনেলৰ এখন বাহন জ্বলাই দিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে
- ঘটনাত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক