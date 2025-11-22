চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

অভিযুক্ত নয়নমণি পামেগামৰ জামিন মঞ্জুৰ

নয়নমণিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল অগ্ৰিম জামিন আবেদন।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
WhatsApp Image 2025-11-22 at 12.50.06 PM
  • পৰ্যটন বিভাগৰ নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নয়নমণি পামেগামৰ জামিন মঞ্জুৰ

  • উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিশেষ আদালতে মঞ্জুৰ কৰে জামিন

  •  নয়নমণিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল অগ্ৰিম জামিন আবেদন

  • ৫০ হাজাৰ টকাৰ বণ্ডত জামিন মঞ্জুৰ আদালতৰ

অসম