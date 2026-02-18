চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

বিতৰ্কিত মহিলা শিখা শৰ্মাৰ জামিন মঞ্জুৰ

আদালতত শিখা শৰ্মাৰ হৈ যুক্তি দৰ্শায় প্ৰণৱ কুমাৰ দাস আৰু আচলাম খানে।

  • বিতৰ্কিত মহিলা শিখা শৰ্মাৰ জামিন মঞ্জুৰ।
  • কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে মঞ্জুৰ কৰে জামিন।
  • ফেচবুকত জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰ হনন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল শিখা শৰ্মা।
