বিতৰ্কিত মহিলা শিখা শৰ্মাৰ জামিন মঞ্জুৰ।

&quot; \u09ac\u09bf\u09a4\u09f0\u09cd\u0995\u09bf\u09a4 \u09ae\u09b9\u09bf\u09b2\u09be \u09b6\u09bf\u0996\u09be \u09b6\u09f0\u09cd\u09ae\u09be\u09f0 \u099c\u09be\u09ae\u09bf\u09a8 \u09ae\u099e\u09cd\u099c\u09c1\u09f0\u0964 \u0995\u09be\u09ae\u09f0\u09c2\u09aa \u099c\u09bf\u09b2\u09be \u09b8\u09a4\u09cd\u09f0 \u09a8\u09cd\u09af\u09be\u09df\u09be\u09a7\u09c0\u09b6 \u0986\u09a6\u09be\u09b2\u09a4\u09c7 \u09ae\u099e\u09cd\u099c\u09c1\u09f0 \u0995\u09f0\u09c7 \u099c\u09be\u09ae\u09bf\u09a8\u0964 \u09ab\u09c7\u099a\u09ac\u09c1\u0995\u09a4 \u099c\u09c1\u09ac\u09bf\u09a8 \u0997\u09be\u09f0\u09cd\u0997\u09f0 \u099a\u09f0\u09bf\u09a4\u09cd\u09f0 \u09b9\u09a8\u09a8 \u0995\u09f0\u09bf \u0997\u09cd\u09f0\u09c7\u09aa\u09cd\u09a4\u09be\u09f0 \u09b9\u09c8\u099b\u09bf\u09b2 \u09b6\u09bf\u0996\u09be \u09b6\u09f0\u09cd\u09ae\u09be\u0964 \u0986\u09a6\u09be\u09b2\u09a4\u09a4 \u09b6\u09bf\u0996\u09be \u09b6\u09f0\u09cd\u09ae\u09be\u09f0 \u09b9\u09c8 \u09af\u09c1\u0995\u09cd\u09a4\u09bf \u09a6\u09f0\u09cd\u09b6\u09be\u09df \u09aa\u09cd\u09f0\u09a3\u09f1 \u0995\u09c1\u09ae\u09be\u09f0 \u09a6\u09be\u09b8 \u0986\u09f0\u09c1 \u0986\u099a\u09b2\u09be\u09ae \u0996\u09be\u09a8\u09c7\u0964 &quot;