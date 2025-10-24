চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা গুৱাহাটী

বৈকুণ্ঠ গোস্বামী আৰু নাই...

মুক্ত সাংবাদিকতাৰ লগতে কেইবাখনো কাকতত তেওঁ সংবাদ সেৱা আগবঢ়াইছিল। অসম ভূমি নামৰ কাকতখনৰ সম্পাদকো আছিল গোস্বামী।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
45
  • ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বৈকুণ্ঠ গোস্বামী আৰু নাই।
  • শুই থকা অৱস্থাতে হেঙেৰাবাৰীৰ হাউচিং ক'লনীৰ বাসভৱনত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে তেওঁ।
  • অসমীয়া সংবাদ জগতলৈ তেখেতে আগবঢ়াই গৈছে বিশেষ বৰঙণি।
  • ১৯৪৬ চনত জন্ম হৈছিল বৈকুণ্ঠ গোস্বামীৰ।
  • মুক্ত সাংবাদিকতাৰ লগতে কেইবাখনো কাকতত তেওঁ সংবাদ সেৱা আগবঢ়াইছিল।
  • অসম ভূমি নামৰ কাকতখনৰ সম্পাদকো আছিল গোস্বামী।
  • সাংবাদিকতাৰ লগতে কেইবাখনো গ্ৰন্থ প্ৰনয়ণ কৰি গৈছে তেওঁ।
  • তেওঁ ৰচনা কৰা গ্ৰন্থবোৰৰ ভিতৰত জনমালা ১, জনমালা ২, নিৱন্ধ চয়ন, অসমীয়া জাতীয়তাবাদ আৰু অসমীয়া, সংজ্ঞা, সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা আদি উল্লেখযোগ্য ।
  • গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সুস্মিতা গোস্বামীৰ পিতৃ আছিল তেওঁ।
সাংবাদিক