পশ্চিমবংগত তিনিদিনীয়াকৈ উদযাপন বাহা উৎসৱ

ডিজিটেল ডেস্কঃ আবিৰৰ ৰঙেৰে ৰঙীণ হওক সকলোৰে মন।ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাক লৈ ৰাজ্যজুৰি উছাহ।আবিৰৰ পৰশেৰে ৰঙীন ৰাজ্যৰ চৌদিশ। তাৰ মাজতে পশ্চিমবংগৰ আছানচোলত জনজাতীয় সমাজে পালন কৰে প্ৰকৃতি পূজা ৷ অতি উলহ-মালহেৰে পালন কৰা এই উৎসৱ জনপ্ৰিয়ভাৱে পৰিচিত ‘বাহা উৎসৱ’ হিচাপে। পিছে এই উৎসৱৰ আছে বিশেষ মহত্ব। কিয়নো এই উৎসৱত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিম ৰং ৷ তাৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰা হয় পানী আৰু ফুলৰ পাহি ৷
উল্লেখ্য যে -পশ্চিমবংগৰ ৰঙাপৰাৰ হিৰাপুৰ ব্লকৰ হৰমাদিহি গাঁৱৰ ৰাইজে এই উৎসৱ উদযাপন কৰে ৷ বাহা উৎসৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ গাঁৱৰ মাটিৰে নিৰ্মিত ঘৰবোৰ প্ৰাকৃতিক ৰং, ফুল, মালা আদিৰে সজাই তোলা হয়। আনফালে জনজাতীয় পুৰুষ-মহিলাসকলে ধনছা-মদল বা পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰৰ সুৰত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। ইজনে-আনজনৰ ওপৰত পানী ঢালিও তেওঁলোকে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । জনজাতীয় লোকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি হোলী বা দৌল যাত্ৰাৰ দিনা বাহা উৎসৱ পালন কৰি আহিছে । এই উৎসৱৰ সৈতে দৌল বা হোলীৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই।এয়া এক জনজাতীয় উৎসৱ। এই উৎসৱ মূলতঃ তিনিদিনীয়া ৷