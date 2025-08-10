কাজলগাঁৱত মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ সজাগতামূলক সভা

ডিজিটেল সংবাদ, চিৰাংঃ চিৰাং জিলাৰ ঢালিগাঁওস্থিত বঙাইগাঁও শোধনাগাৰ উপনগৰীৰ বিনোদন কেন্দ্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আজি অসমৰ খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ তথা গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ৰ উপস্থিতিত এখন সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভাত জিলাখনৰ বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা অহা সুলভ মূল্যৰ দোকানী আৰু সমবায় সমিতিৰ বিষয়ববীয়া, সদস্য সকলক বিভাগীয় মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে নিজৰ ভাষনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিলাষী আঁচনি সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে ।
মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ভাষনত উল্লেখ কৰে যে অহা অক্টোবৰ মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা সুলভ মূল্যৰ দোকান সমূহত চাউল, আটাৰ উপৰি চেনী, নিমখ আৰু মচুৰ দালি সাধাৰণ ৰাইজক প্ৰদান কৰা হব। আনহাতে এই সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণৰ সময়ত কোনো সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে যাতে চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নিয়ম উলঙ্ঘন নকৰে বা সাধাৰণ ৰাইজক খাদ্য সামগ্ৰী কম কৈ নিদিয়ে তাৰ বাবে সুলভ মূল্যৰ দোকানী সকলক আহ্বান জনায় ।
তাৰ পিছতো যদি কোনো সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে এই নিয়ম উলঙ্ঘন কৰে তেনেহলে বিভাগীয় কতৃপক্ষই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হব বুলি সতৰ্ক কৰি দিয়ে। ইয়াৰ পিছত মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে কাজলগাঁৱৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকল সৈতে এক পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিভাগীয় কামকাজৰ বুজ লয় । উক্ত পৰ্যালোচনা সভাত জিলা আয়ুক্ত যতীন বৰা, অতিৰিক্ত আয়ুক্ত অৰূপ কুমাৰ চৌধুৰী সহ খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ তথা গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বিষয়ববীয়া সকল উপস্থিত থাকে ।
অনুষ্ঠানৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত বিটিচি নিৰ্বাচন।সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে । বিটিচি নিৰ্বাচনত চিৰাং জিলাৰ চাৰিটা পৰিষদীয় সমষ্টিত বিজেপি দলৰ বিশেষ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে কয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিটিচি নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰিব সেয়া নিশ্চিত কিন্তু কিমান টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰিব এতিয়ালৈ চুড়ান্ত হোৱা নাই। নিৰ্বাচন ঘোষনা হোৱাৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই সিদ্ধান্ত লব বিটিচিত কেইটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰিব।