ঘন্টাত ১৬০ কিলোমিটাৰ! বন্দে ভাৰততকৈ অধিক দ্ৰুতগতিত চলে নমো ভাৰত এক্সপ্ৰেছ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ঘন্টাত ১৬০কিলোমিটাৰ বেগত চলে নমো ভাৰত এক্সপ্ৰেছ। অত্যাধুনিক এই ৰেলখনক দেশৰ দ্ৰুততম ৰে'ল হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে গতিমন এক্সপ্ৰেছ আৰু বন্দে ভাৰতৰ দৰে অৰ্ধ-গতিবেগী ৰে’লে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল, দুয়োখনেই নিৰ্দিষ্ট পথত ঘণ্টাত ১৬০ কিলোমিটাৰ বেগত চলিছিল। কিন্তু ২০২৪ চনৰ জুন মাহত দিয়া নিৰ্দেশনাৰ পিছত তেওঁলোকৰ গতিবেগ ১৩০ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত সীমাবদ্ধ কৰা হয়।
আনহাতে, নমো ভাৰতে এতিয়া নিৰ্বাচিত ষ্ট্ৰেচত ১৬০ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত স্পৰ্শ কৰে। নমো ভাৰত হৈছে অত্যধুনিকভাৱে সুসজ্জিত ট্ৰেইন। গতানুগতিক ৰে’লৰ দৰে ই নিৰ্দিষ্ট সময়সূচীত চলাচল নকৰে বা আসন সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন নহয়।
ইয়াৰ উপৰিও ই মেট্ৰ’ সেৱাৰ পৰা পৃথক, অধিক গতিবেগত কম ষ্টপৰ সৈতে দীঘলীয়া দূৰত্ব ভ্ৰমণ কৰা যাত্ৰীসকলক খাদ্য প্ৰদান কৰে। ২০২৩ চনৰ ২১ অক্টোবৰত প্ৰথম ১৭ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ অগ্ৰাধিকাৰ অংশ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা এই ব্যৱস্থাই ইতিমধ্যে ১.৫ কোটিৰো অধিক ৰাইডাৰক সেৱা আগবঢ়াইছে, যিয়ে এক মূল আঞ্চলিক পৰিবহণ সমাধান হিচাপে নিজৰ স্থান কঠিন কৰি তুলিছে।