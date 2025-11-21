চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় যুঁজত অসমৰ সাফল্য

অসমবাসীৰ বাবে সুখবৰ। নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে দেশব্যাপী চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধত অসমে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি ইতিমধ্যে এক শক্তিশালী স্থিতিত উপনীত হৈছে

ডিজিটেল ডেস্ক : অসমবাসীৰ বাবে সুখবৰ। নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে দেশব্যাপী চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধত অসমে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি ইতিমধ্যে এক শক্তিশালী স্থিতিত উপনীত হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তিনিমুখী কৌশল—বলবৎকাৰী অভিযান, পুনৰ্বাসন আৰু সজাগতা - একেলগে কাম কৰি ৰাজ্যখনক নিচামুক্ত ভবিষ্যতৰ দিশে আগুৱাই লৈ গৈছে।

সৰ্বপ্ৰথমে, কঠোৰ বলবৎকাৰী অভিযান : অসম আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাই ইতিমধ্যে বহু ড্ৰাগছ চক্র উতখাত কৰিছে। মূল ড্ৰাগছ মাফিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে লক্ষ্যভিত্তিক অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। লগতে শতাধিক মাফিয়া-যোগসূত্ৰ থকা ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে।

এই অভিযানত কোনো ধৰণৰ আপোচ নাই। ড্ৰাগছ ৰাজহুৱাভাৱে ধ্বংস কৰাৰ মাধ্যমে চৰকাৰৰ আইন-শৃংখলাৰ প্ৰতি শূণ্য সহনশীলতাৰ স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সামাজিক মাধ্যমৰ সজাগতামূলক বাৰ্তাই যুৱসমাজৰ মাজত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ় মানসিকতা গঢ়ি তুলিছে।

দ্বিতীয়তে, পুনৰ্বাসন ব্যৱস্থাৰ শক্তিশালীকৰণ : ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ মানে কেৱল জব্দ-গ্ৰেপ্তাৰ নহয়; পুনৰুদ্ধাৰো সমান গুৰুত্বপূর্ণ। ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক-যুৱতীসকলক সমাজত পুনৰ সংযুক্ত কৰাৰ বাবে পুনৰ্বাসন প্ৰণালীৰ ওপৰতো সমান গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ৰাজ্যৰ সকলো ড্ৰাগছ পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰ কঠোৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি মানৱীয় আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৰণ নিশ্চিত কৰি এই কেন্দ্ৰসমূহক পুনৰুদ্ধাৰৰ নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে গঢ়ি তোলা হৈছে। উদ্দেশ্য এটাই - আসক্ত ব্যক্তিৰ জীৱনত নতুন পথ দেখুৱাই তেওঁলোকক সমাজৰ মূলধাৰালৈ ঘূৰাই আনা।

তৃতীয়তে, সজাগতা আৰু সংবেদনশীলতা : নিচামুক্ত সমাজ গঢ়িবলৈ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ চেতনাই আটাইতকৈ দীঘলীয়া প্ৰভাৱ পেলায়। সেই লক্ষ্যেই অসমৰ সকলো জিলা প্ৰশাসনে নিয়মিতভাৱে সংবেদনশীলতা কাৰ্যসূচী, গাঁও-চহৰভিত্তিক সম্প্ৰদায়িক আলোচনা আৰু প্ৰমাণভিত্তিক সজাগতাৰ মডিউল গ্ৰহণ কৰিছে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত বিশেষ সজাগতা শিবিৰ চলাই কিশোৰ-কিশোৰীৰ মাজতো নিচাৰ বিপদসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। এই একত্ৰিত প্ৰচেষ্টাই সমাজত প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিছে।

মন্ত্রী-বিধায়ক, আৰক্ষী, প্ৰশাসন আৰু জনসাধাৰণ সকলো একেটা লক্ষ্য লৈ একমতঃ নিচামুক্ত অসম। এই অভিযান কেৱল এটা চৰকাৰী নীতি নহয়; অসমবাসীৰ ভবিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এটা দৃঢ় সমষ্টিগত প্ৰতিশ্ৰুতি।

