জ্ঞানপীঠৰ একমাত্ৰ আলোচনীত অন্তৰ্ভুক্ত কবি অভিজিত গগৈৰ কবিতা...

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটাপ্ৰাপক বানু মুস্তাকৰ দৰে সন্মানীয় লেখকৰ সৈতে পূৰ্বোত্তৰ কবিতা শিতানত অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কবি অভিজিত গগৈৰ কবিতা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এই কবিতা অনুবাদ কৰিছে অধ্যাপক-অনুবাদক ড৹ ৰাগিণী মল্লিকে।

WhatsApp Image 2025-08-29 at 12.31.51 PM

ডিজিটেল ডেস্কঃ  অসমীয়া কবিতাৰ বাবে এক আশাৰ বতৰা। ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠৰ একমাত্ৰ আলোচনী "Naya Gyanodaya" ৰ আগষ্ট-ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ সংখ্যাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অসমীয়া কবিতা। উল্লেখ্য যে গগৈৰ কবিতা বড়ো, হিন্দী আৰু ইংৰাজীলৈ ভাষালৈয়ো অনুদিত হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ওড়িয়া ভাষালৈ অনুবাদৰ কাম চলি আছে  বুলি জানিব পৰা গৈছে।

উল্লেখযোগ্য যে, বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত Indian literature ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল অভিজিত গগৈৰ কবিতা। তাৰোপৰি সাহিত্য একাডেমীৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু হিন্দী ভাষাৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলৰাম প্ৰেম নাৰায়ণৰ দ্বাৰা সম্পাদি জাৰ্নেল 'সমকালীন ভাৰতীয় সাহিত্য'ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল শিৱসাগৰৰ কবি অভিজিত গগৈৰ কবিতা। 

তেওঁৰ কবিতা হিন্দীলৈ অনুবাদ কৰিছে বিশিষ্ট অনুবাদক দিনকৰ কুমাৰ আৰু কবি, অনুবাদক কবিতা কৰ্মকাৰে। যোৱা ছটা দশকতকৈ অধিক সময় ধৰি দেশৰ মুঠ ২৩ টা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় ভাষাৰ উৎকৃষ্ট সাহিত্য এই জাৰ্নেলত প্ৰকাশ পাই আহিছে। 

সাহিত্য একাডেমী জ্ঞানপীঠ জ্ঞানপীঠ বঁটা