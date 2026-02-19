অসম পালেহি প্ৰিয়ংকা! মা কামাখ্যাত ল'লে সেৱা...

ডিজিটেল ডেস্কঃ দলীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ অসম পালেহি প্ৰিয়ংকা গান্ধী। বিমান বন্দৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই উষ্ম আদৰণি জনায় কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীক। বিমান বন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈ সেৱা জনায় প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে।
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, কংগ্ৰেছ নেতা ভূপেশ বাঘেলৰ লগতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই সংগ দিয়ে প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছৰ বহুকেইগৰাকী নেতাই। কামাখ্যা ধামৰ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহি উপস্থিত হ'ব ৰাজীৱ ভৱনত। তাতেই পৰ্যায়ক্ৰমে কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব তেওঁ।
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, বিমান বন্দৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছতেই ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে অগণন শুভাকাংক্ষী আৰু দলীয় কৰ্মীয়ে আদৰণি জনায় প্ৰিয়ংকা গান্ধীক।