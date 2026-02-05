অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক সালসলনি...

New Update
- অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক সালসলনিৰ লগতে পদোন্নতিসহ বদলি।
- দৰং জিলাৰ ASP (Crime) ৰজী তালুকদাৰক নগাঁৱৰ ASP(HQ)লৈ বদলি।
- কোকৰাঝাৰৰ ASP(HQ) নৱনীতা শৰ্মাক ডিব্রুগড়ৰ ASP(HQ) হিচাপে বদলি।
- ডিব্রুগড়ৰ ASP(HQ) নিৰ্মল ঘোষক ওদালগুৰিৰ ASP(HQ) হিচাপে বদলি।
- শ্রীভূমিৰ ASP(Crime) অমৃতৰাজ চৌধুৰীক বজলীৰ ASP হিচাপে বদলি।
- বজালীৰ ASP ত্রিনয়ন ভূঞাক শ্রীভূমিৰ ASP(Crime) হিচাপে বদলি।
- ২৭ গৰাকী ASP বিষয়াক বিভিন্ন জিলা আৰু সম-জিলালৈ বদলি কৰা হৈছে।
- ডিমা হাছাওৰ সহকাৰী আৰক্ষী অধীক্ষক ঋষভ হানছক বদলি।
- IPS ঋষভ হানছক শিৱসাগৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক দায়িত্ব প্ৰদান।
- ওদালগুৰিৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক ফুলকন নাৰ্জাৰীক পদোন্নতিসহ বদলি কৰা হৈছে।
- আৰক্ষী বিষয়া নাৰ্জাৰীক দৰঙৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ) হিচাপে বদলি।