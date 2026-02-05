চাবস্ক্ৰাইব কৰক

অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক সালসলনি...

আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক সালসলনিৰ লগতে পদোন্নতিসহ বদলি। দৰং জিলাৰ ASP (Crime) ৰজী তালুকদাৰক নগাঁৱৰ ASP(HQ)লৈ বদলি। কোকৰাঝাৰৰ ASP(HQ) নৱনীতা শৰ্মাক ডিব্রুগড়ৰ ASP(HQ) হিচাপে বদলি।

  • অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক সালসলনিৰ লগতে পদোন্নতিসহ বদলি।
  • দৰং জিলাৰ ASP (Crime) ৰজী তালুকদাৰক নগাঁৱৰ ASP(HQ)লৈ বদলি।
  • কোকৰাঝাৰৰ ASP(HQ) নৱনীতা শৰ্মাক ডিব্রুগড়ৰ ASP(HQ) হিচাপে বদলি।
  • ডিব্রুগড়ৰ ASP(HQ) নিৰ্মল ঘোষক ওদালগুৰিৰ ASP(HQ) হিচাপে বদলি।
  • শ্রীভূমিৰ ASP(Crime) অমৃতৰাজ চৌধুৰীক বজলীৰ ASP হিচাপে বদলি।
  • বজালীৰ ASP ত্রিনয়ন ভূঞাক শ্রীভূমিৰ ASP(Crime) হিচাপে বদলি।
  • ২৭ গৰাকী ASP বিষয়াক বিভিন্ন জিলা আৰু সম-জিলালৈ বদলি কৰা হৈছে।
  • ডিমা হাছাওৰ সহকাৰী আৰক্ষী অধীক্ষক ঋষভ হানছক বদলি।
  • IPS ঋষভ হানছক শিৱসাগৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক দায়িত্ব প্ৰদান।
  • ওদালগুৰিৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক ফুলকন নাৰ্জাৰীক পদোন্নতিসহ বদলি কৰা হৈছে।
  • আৰক্ষী বিষয়া নাৰ্জাৰীক দৰঙৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ) হিচাপে বদলি।
