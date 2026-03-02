অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ৰদ-বদল...

New Update
- অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ৰদ-বদল।
- DCP মৃণাল ডেকাক দক্ষিণ শালমৰাৰ SSP হিচাপে বদলি।
- ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰৰ সঞ্চালক ড০ ৰবীন কুমাৰক বদলি।
- দৰঙৰ SSP হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ড০ ৰবীন কুমাৰক।
- বঙাইগাঁৱৰ SSP মোহনলাল মিনাক ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰৰ সঞ্চালক হিচাপে বদলি।
- SSP(V&AC-G) পংকজ যাদৱক বজালীৰ SSP হিচাপে বদলি।
- কাছাৰৰ SSP পাৰ্থ প্রতীম দাসক নগাঁৱৰ SSP হিচাপে বদলি।
- দৰঙৰ SSP হেমন্ত কুমাৰ দাসক বদলি কৰা হৈছে।
- SSP(V&AC-G) গুৱাহাটীলৈ বদলি হেমন্ত কুমাৰ দাসক।
- নগাঁৱৰ SSP স্বপ্ননীল ডেকাক ধেমাজিৰ SSP হিচাপে বদলি।
- DCP নোমল মাহত্তক বঙাইগাঁৱৰ SSP হিচাপে বদলি।
- কামৰূপৰ SSP সঞ্জীৱ কুমাৰ শইকীয়াক কাছাৰলৈ বদলি।
- বজালীৰ SSP সুমন চক্রৱৰ্তীক তামুলপুৰলৈ বদলি।
- 1st AFPF Bnৰ অধিনায়ক বলিন দেউৰীক বদলি।
- বলিন দেউৰীক গুৱাহাটী পশ্চিমৰ DCP হিচাপে বদলি।
- শিৱসাগৰৰ SSP শুভাশীষ বৰুৱাক কামৰূপলৈ বদলি।
- লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীৰ অধ্যক্ষ পাপৰি চেতিয়াক বদলি।
- পাপৰি চেতিয়াক শিৱসাগৰৰ SSP হিচাপে বদলি।