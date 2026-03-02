চাবস্ক্ৰাইব কৰক

অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ৰদ-বদল। DCP মৃণাল ডেকাক দক্ষিণ শালমৰাৰ SSP হিচাপে বদলি।  ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰৰ সঞ্চালক ড০ ৰবীন কুমাৰক বদলি। 

  • অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ৰদ-বদল।
  • DCP মৃণাল ডেকাক দক্ষিণ শালমৰাৰ SSP হিচাপে বদলি। 
  • ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰৰ সঞ্চালক ড০ ৰবীন কুমাৰক বদলি। 
  • দৰঙৰ SSP হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ড০ ৰবীন কুমাৰক। 
  • বঙাইগাঁৱৰ SSP মোহনলাল মিনাক ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰৰ সঞ্চালক হিচাপে বদলি। 
  • SSP(V&AC-G) পংকজ যাদৱক বজালীৰ SSP হিচাপে বদলি। 
  • কাছাৰৰ SSP পাৰ্থ প্রতীম দাসক নগাঁৱৰ SSP হিচাপে বদলি। 
  • দৰঙৰ SSP হেমন্ত কুমাৰ দাসক বদলি কৰা হৈছে। 
  • SSP(V&AC-G) গুৱাহাটীলৈ বদলি হেমন্ত কুমাৰ দাসক। 
  • নগাঁৱৰ SSP স্বপ্ননীল ডেকাক ধেমাজিৰ SSP হিচাপে বদলি। 
  • DCP নোমল মাহত্তক বঙাইগাঁৱৰ SSP হিচাপে বদলি। 
  • কামৰূপৰ SSP সঞ্জীৱ কুমাৰ শইকীয়াক কাছাৰলৈ বদলি। 
  • বজালীৰ SSP সুমন চক্রৱৰ্তীক তামুলপুৰলৈ বদলি। 
  • 1st AFPF Bnৰ অধিনায়ক বলিন দেউৰীক বদলি। 
  • বলিন দেউৰীক গুৱাহাটী পশ্চিমৰ DCP হিচাপে বদলি। 
  • শিৱসাগৰৰ SSP শুভাশীষ বৰুৱাক কামৰূপলৈ বদলি। 
  • লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমীৰ অধ্যক্ষ পাপৰি চেতিয়াক বদলি। 
  • পাপৰি চেতিয়াক শিৱসাগৰৰ SSP হিচাপে বদলি।
