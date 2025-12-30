সন্ত্রাসবাদৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী আৰু কেন্দ্রীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ যৌথ অভিযান

New Update
- অসম আৰক্ষীৰ STF আৰু কেন্দ্রীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ যৌথ অভিযান
- সন্ত্রাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছিল ‘অপাৰেচন প্রঘাত’
- অপাৰেচন প্রঘাতৰ অধীনত গ্রেপ্তাৰ কেইবাজনো JMBৰ সদস্যক
- সোমবাৰে অসম আৰু ত্রিপুৰাত চলে এই অভিযান
- এই অভিযানত মুঠ ১১টা মৌলবাদীক গ্রেপ্তাৰ STFৰ
- ডিজিটেল জেহাদ আৰম্ভ কৰিছিল মৌলবাদী সংগঠনটোৱে
- ইয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সামাজিক মাধ্যম
- অসমত ধন সংগ্রহ কৰি বাংলাদেশলৈ প্রেৰণ কৰিছিল
- টামিম ইছলাম আছিল অসমৰ মৌলবাদী গোটটোৰ মূল ব্যক্তি
- অসম তথা উত্তৰ-পূবক অশান্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল মৌলবাদীৰ