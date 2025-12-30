চাবস্ক্ৰাইব কৰক

সন্ত্রাসবাদৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী আৰু কেন্দ্রীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ যৌথ অভিযান

অসম আৰক্ষীৰ STF আৰু কেন্দ্রীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ যৌথ অভিযান। সন্ত্রাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছিল ‘অপাৰেচন প্রঘাত’। অপাৰেচন প্রঘাতৰ অধীনত গ্রেপ্তাৰ কেইবাজনো JMBৰ সদস্যক।

Asomiya Pratidin
  • অসম আৰক্ষীৰ STF আৰু কেন্দ্রীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ যৌথ অভিযান
  • সন্ত্রাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছিল ‘অপাৰেচন প্রঘাত’
  • অপাৰেচন প্রঘাতৰ অধীনত গ্রেপ্তাৰ কেইবাজনো JMBৰ সদস্যক
  • সোমবাৰে অসম আৰু ত্রিপুৰাত চলে এই অভিযান
  • এই অভিযানত মুঠ ১১টা মৌলবাদীক গ্রেপ্তাৰ STFৰ
  • ডিজিটেল জেহাদ আৰম্ভ কৰিছিল মৌলবাদী সংগঠনটোৱে
  • ইয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সামাজিক মাধ্যম
  • অসমত ধন সংগ্রহ কৰি বাংলাদেশলৈ প্রেৰণ কৰিছিল
  • টামিম ইছলাম আছিল অসমৰ মৌলবাদী গোটটোৰ মূল ব্যক্তি
  • অসম তথা উত্তৰ-পূবক অশান্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল মৌলবাদীৰ
অসম আৰক্ষী