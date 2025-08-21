চাবস্ক্ৰাইব কৰক

পুনৰ অসমৰ ভূমিত নগাৰ দপদপনিঃ নগাই বন্ধ কৰি দিলে অসমৰ বন বিভাগৰ কাম

অসমৰ ভূমিত পুনৰ নগাৰ দপদপনি। বিদ্যাপুৰত অসমৰ মাটিত অসমৰ কাম বন্ধ কৰিলে নগাই। নাগালেণ্ডৰ উষা জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মুখতেই নগাই বন্ধ কৰিলে কাম।

CaptureMNNL

  • চকু মুদা কুলিৰ ভাৱত সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্ত, ভাৰপ্ৰাপ্ত সীমান্ত দণ্ডাধীশ আৰু আৰক্ষী বিষয়া 
  • নগাৰ ভাবুকিত কাম এৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ পলাল জেচিবিসহ ড্ৰাইভাৰ আৰু শ্ৰমিক সকল

Capture FG

  • সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনৰ সন্মুখতেই নগাই বন্ধ কৰি দিলে অসমৰ বন বিভাগৰ কাম
  • সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰি কেমেৰাৰ সন্মুখৰ পৰা আতৰি গ'ল সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্ত
সৰুপথাৰ