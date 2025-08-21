পুনৰ অসমৰ ভূমিত নগাৰ দপদপনিঃ নগাই বন্ধ কৰি দিলে অসমৰ বন বিভাগৰ কাম

New Update
- অসমৰ ভূমিত পুনৰ নগাৰ দপদপনি
- বিদ্যাপুৰত অসমৰ মাটিত অসমৰ কাম বন্ধ কৰিলে নগাই
- নাগালেণ্ডৰ উষা জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মুখতেই নগাই বন্ধ কৰিলে কাম
- চকু মুদা কুলিৰ ভাৱত সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্ত, ভাৰপ্ৰাপ্ত সীমান্ত দণ্ডাধীশ আৰু আৰক্ষী বিষয়া
- নগাৰ ভাবুকিত কাম এৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ পলাল জেচিবিসহ ড্ৰাইভাৰ আৰু শ্ৰমিক সকল
- সৰুপথাৰ সমজিলা প্ৰশাসনৰ সন্মুখতেই নগাই বন্ধ কৰি দিলে অসমৰ বন বিভাগৰ কাম
- সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰি কেমেৰাৰ সন্মুখৰ পৰা আতৰি গ'ল সৰুপথাৰ সমজিলা আয়ুক্ত