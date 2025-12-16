চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা গুৱাহাটী

অসম পৰ্বতাৰোহণ সন্থাৰ শিশুৰ বাবে দুঃসাহসিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিৱিৰ

শিৱিৰত ৫ ৰপৰা ১৪ বছৰ বয়সৰ শিশুৱে অংশ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব৷ সন্থাই দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী শিশু আৰু কিশোৰক অভিভাৱকসকলৰ সৈতে ২৭ ডিচেম্বৰৰ পুৱা ৭ বজাত শৰণীয়া পাহাৰস্থিত গান্ধী মণ্ডপৰ মুখ্যদ্বাৰৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'বলৈ আহবান জনাইছে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
1

ডিজিটেল সংবাদ,গুৱাহাটীঃ   অসম পৰ্বতাৰোহণ সন্থাই বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো শিশুসকলৰ বাবে বিশেষ দুঃসাহসিক ক্রীড়া (পৰ্বতাৰোহণ সন্দৰ্ভত) প্ৰশিক্ষণ শিৱিৰৰ আয়োজন কৰিছে৷ শিশু আৰু কিশোৰসকলক দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ সৈতে পৰিচয় কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো অহা ২৭ আৰু ২৮ ডিচেম্বৰত দুদিনীয়াকৈ গুৱাহাটীত ৩৫ সংখ্যক শিশু দুঃসাহসিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিৱিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে।

 এই শিৱিৰত নৱপ্ৰজন্মক শৈলাৰোহণ, ট্রেকিঙৰ উপৰিও পৰ্বতাৰোহণ সন্দর্ভত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ এই প্রশিক্ষণ শিৱিৰত ৫ ৰপৰা ১৪ বছৰ বয়সৰ শিশুৱে অংশ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব৷ সন্থাই দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী শিশু আৰু কিশোৰক অভিভাৱকসকলৰ সৈতে ২৭ ডিচেম্বৰৰ পুৱা ৭ বজাত শৰণীয়া পাহাৰস্থিত গান্ধী মণ্ডপৰ মুখ্যদ্বাৰৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'বলৈ আহবান জনাইছে।

 প্রশিক্ষণ শিবিৰত যোগদান কৰিবলৈ আগ্রহীসকলক অধিক তথ্যৰ বাবে উলুবাৰীস্থিত আৰ জি বৰুৱা কমপ্লেক্সত থকা অসম পৰ্বতাৰোহণ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইচ্ছুক দুঃসাহসিক ক্রীড়াপ্রেমীয়ে এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্যৰ বাবে ৮২৫৩৯২০২৭৯, ৮৬৩৮২৮৩৫০৭ আৰু ৮৪৮৬৮১২৯০১ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে।

অসম পৰ্বতাৰোহণ সন্থা