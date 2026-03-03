New Update
- অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকা ঘোষণা
- ৪২টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছে।
- যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান।
- চামগুৰিত তানজিল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব।
- নলবাৰীত অশোক কুমাৰ শৰ্মাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান।
- টিহুত ৰাতুল পাটোৱাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান।
- কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা আন সমষ্টিসমূহ হৈছে-
- দিশপুৰত মীৰা বৰঠাকুৰ।
- গৌৰীপুৰত আব্দুছ চাবাহান আলী সৰকাৰ।
- বঙাইগাঁৱত গিৰীশ বৰৱা।
- বৰপেটাত মহানন্দ চৰকাৰ।
- বকো- ছয়গাঁওত ৰমেন সিং ৰাভা।
- হাজো- শুৱালকুছিত নন্দিতা দাস।
- কমলপুৰত সত্যব্ৰত কলিতা।
- বৰক্ষেত্ৰীত দিগন্ত বৰ্মন।
- ছিপাঝাৰত বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া
- জাগীৰোডত বুবুল দাস।
- ৰূপহীহাট নৰুল হুদা।
- ৰহাত উতপল বণিয়া।
- লামডিংত চৱমন কোঁৱৰ।
- বৰছলাত ৰিপুণ বৰা।
- বিহপুৰীয়াত নাৰায়ণ ভূঞা।
- জোনাই ৰাজকুমাৰ মেদক।
- দমদমাত দুৰ্গা ভুমিজ।
- মাৰ্ঘেৰিটাত প্ৰতীক বৰদলৈ।
- চাবুৱা- লাহোৱাত প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰ।
- নাহৰকটীয়াত প্ৰণতি ফুকন।
- গোলাঘাটত বিতোপন শইকীয়া।
- দুলিয়াজানত ধ্ৰুৱ গগৈ।
- সোণাৰিত উতপল গগৈ।
- ডিমৌত অজয় কুমাৰ গগৈ।
- নাজিৰাত দেৱব্ৰত শইকীয়া।
- মাজুলীত ইন্দ্ৰনীল পেগু।
- টিয়কত পল্লৱী শইকীয়া গগৈ।
- বোকাজানত ৰতন ইংতি।
- ৰংখাংত আগষ্টি ইংতি।
- লক্ষীপুৰত শান্তি কুমাৰ সিনহা।
- উদাৰবন্দত অজিত সিং।
- বৰখলাত ড০ অমিত কুমাৰ পালৱাৰ।
- শিলচৰত অভিজিত পল।
- সোণাইত আমিনুল হক লস্কৰ।
- কৰিমগঞ্জ নৰ্থত জাকাৰি আহমেদ।
- পাথাৰকান্দিত কাৰ্তিক সেন সিনহা।
- ৰাম-কৃষ্ণ নগৰত সুৰচি ৰয়।
ৰিফ্ৰেছ কৰক...