অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকা ঘোষণা

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকা ঘোষণা।৪২টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছে।

  • অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকা ঘোষণা
  • ৪২টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছে।
  • যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান।
  • চামগুৰিত তানজিল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব।
  • নলবাৰীত অশোক কুমাৰ শৰ্মাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান।
  • টিহুত ৰাতুল পাটোৱাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান।
  • কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা আন সমষ্টিসমূহ হৈছে- 
  • দিশপুৰত মীৰা বৰঠাকুৰ।
  • গৌৰীপুৰত আব্দুছ চাবাহান আলী সৰকাৰ।
  • বঙাইগাঁৱত গিৰীশ বৰৱা।
  • বৰপেটাত মহানন্দ চৰকাৰ।
  • বকো- ছয়গাঁওত ৰমেন সিং ৰাভা।
  • হাজো- শুৱালকুছিত নন্দিতা দাস।
  • কমলপুৰত সত্যব্ৰত কলিতা।
  • বৰক্ষেত্ৰীত দিগন্ত বৰ্মন।
  • ছিপাঝাৰত বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া
  • জাগীৰোডত বুবুল দাস।
  • ৰূপহীহাট নৰুল হুদা।
  • ৰহাত উতপল বণিয়া।
  • লামডিংত চৱমন কোঁৱৰ।
  • বৰছলাত ৰিপুণ বৰা।
  • বিহপুৰীয়াত নাৰায়ণ ভূঞা।
  • জোনাই ৰাজকুমাৰ মেদক।
  • দমদমাত দুৰ্গা ভুমিজ।
  • মাৰ্ঘেৰিটাত প্ৰতীক বৰদলৈ।
  • চাবুৱা- লাহোৱাত প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰ।
  • নাহৰকটীয়াত প্ৰণতি ফুকন।
  • গোলাঘাটত বিতোপন শইকীয়া।
  • দুলিয়াজানত ধ্ৰুৱ গগৈ।
  • সোণাৰিত উতপল গগৈ।
  • ডিমৌত অজয় কুমাৰ গগৈ।
  • নাজিৰাত দেৱব্ৰত শইকীয়া।
  • মাজুলীত ইন্দ্ৰনীল পেগু।
  • টিয়কত পল্লৱী শইকীয়া গগৈ।
  • বোকাজানত ৰতন ইংতি।
  • ৰংখাংত আগষ্টি ইংতি।
  • লক্ষীপুৰত শান্তি কুমাৰ সিনহা।
  • উদাৰবন্দত অজিত সিং।
  • বৰখলাত ড০ অমিত কুমাৰ পালৱাৰ।
  • শিলচৰত অভিজিত পল।
  • সোণাইত আমিনুল হক লস্কৰ।
  • কৰিমগঞ্জ নৰ্থত জাকাৰি আহমেদ।
  • পাথাৰকান্দিত কাৰ্তিক সেন সিনহা।
  • ৰাম-কৃষ্ণ নগৰত সুৰচি ৰয়। 

