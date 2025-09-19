Breaking: অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছয়মহীয়া পৰীক্ষা বাতিল...

&quot; \u0985\u09b8\u09ae \u099c\u09be\u09a4\u09c0\u09df \u09ac\u09bf\u09a6\u09cd\u09af\u09be\u09b2\u09df\u09f0 \u099b\u09df\u09ae\u09b9\u09c0\u09df\u09be \u09aa\u09f0\u09c0\u0995\u09cd\u09b7\u09be \u09ac\u09be\u09a4\u09bf\u09b2\u0964\u00a0 \u099c\u09c1\u09ac\u09bf\u09a8 \u0997\u09be\u09f0\u09cd\u0997\u09f0 \u09ae\u09c3\u09a4\u09cd\u09af\u09c1\u09f0 \u09aa\u09be\u099b\u09a4\u09c7 \u098f\u0987 \u09b8\u09bf\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09a8\u09cd\u09a4 \u0985\u09b8\u09ae \u099c\u09be\u09a4\u09c0\u09df \u09ac\u09bf\u09a6\u09cd\u09af\u09be\u09b2\u09df\u09f0\u0964 \u09b6\u09a8\u09bf\u09ac\u09be\u09f0\u09f0 \u09aa\u09f0\u09c0\u0995\u09cd\u09b7\u09be \u09ac\u09be\u09a4\u09bf\u09b2 \u0995\u09f0\u09bf\u099b\u09c7 \u09ac\u09bf\u09a6\u09cd\u09af\u09be\u09b2\u09df\u0996\u09a8\u09c7\u0964\u00a0 \u09ac\u09be\u09a4\u09bf\u09b2 \u09b9\u09cb\u09f1\u09be \u09aa\u09f0\u09c0\u0995\u09cd\u09b7\u09be\u09f0 \u09a6\u09bf\u09a8 \u09aa\u09f0\u09f1\u09f0\u09cd\u09a4\u09c0 \u09b8\u09ae\u09df\u09a4 \u099c\u09be\u09a8\u09a8\u09c0\u09f0 \u09af\u09cb\u0997\u09c7 \u0985\u09f1\u0997\u09a4 \u0995\u09f0\u09bf\u09ac \u0995\u09f0\u09cd\u09a4\u09c3\u09aa\u0995\u09cd\u09b7\u0987\u0964\u00a0 &quot;