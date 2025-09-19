চাবস্ক্ৰাইব কৰক

Breaking: অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছয়মহীয়া পৰীক্ষা বাতিল...

অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছয়মহীয়া পৰীক্ষা বাতিল।  জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ। শনিবাৰৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰিছে বিদ্যালয়খনে। 

Tushar Pratim
