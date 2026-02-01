তেজপুৰলৈ ভাল খবৰ! বাজেটত অসমলৈ প্ৰথমটো উপহাৰ...

New Update
- খেল আৰু খেলুৱৈৰ বিকাশৰ বাবে কাম কৰা হ'ব আগন্তুক ৫বছৰত।
- নাৰিকল, কাজু, চন্দন উতপাদনৰ বাবে অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব।
- লাখপতি বাইদেউ আঁচনি আমাৰ যথেষ্ট সফল হৈছে। আত্মনিৰ্ভৰ হৈছে মহিলাসকল।
- ১৫টা পুৰাতাত্বিক স্থলৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে।
- দিব্যাংগ সহায়ক যোজনাৰ বাবে বিশেষ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব।
- বাজেটত অসমলৈ প্ৰথমটো উপহাৰ। তেজপুৰৰ মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন কেন্দ্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ উন্নত কৰা হ'ব।
- উত্তৰ-পূবৰ ৫ৰাজ্যত স্থাপন কৰা হ'ব ৫টা অত্যাধুনিক পৰ্যটন কেন্দ্ৰ।
- উত্তৰ-পূবৰ বাবে ৪হাজাৰ ইলেক্টিক বাছৰ উপহাৰ দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ইয়াৰ বাবে বিশেষ আঁচনি প্ৰস্তুত।