চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

সখী এক্সপ্ৰেছ আঁচনিৰ অধীনত আজি ৯,৭০৪ গৰাকীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি...

আজি অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ ৯,৭০৪ গৰাকী হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰিব স্কুটি। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ কমিউনিটি কেডাৰসকলক সখী এক্সপ্ৰেছ আঁচনিৰ অধীনত এই স্কুটি প্ৰদান কৰিব। 

author-image
Tushar Pratim
New Update
সখী এক্সপ্ৰেছ আঁচনিৰ অধীনত আজি ৯,৭০৪ গৰাকীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ আজি অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ ৯,৭০৪ গৰাকী হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰিব স্কুটি। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ কমিউনিটি কেডাৰসকলক সখী এক্সপ্ৰেছ শীৰ্ষক  আঁচনিৰ অধীনত এই স্কুটি প্ৰদান কৰিব। 

খানাপাৰা পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেল পথাৰত এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ কাৰ্যসূচী। এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপৰিও পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন ইত্যাদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস।

আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ কাম-কাজ ত্বৰান্বিতকৰণ, যাত্ৰা ব্যয় হ্ৰাস আৰু সৃষ্টিশীলতা, উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যৰে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ কমিউনিটি কেডাৰসকলক এই স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব।

ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্কুটি