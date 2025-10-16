কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তঃ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত হ'ব ১০,৬০১ কোটি টকাৰ প্রকল্প

New Update
- মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল
- নামৰূপৰ আছাম ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কোম্পানীক লৈ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত
- ১২.৭৮লাখ মেট্রিক টন এম’নিয়া প্রস্তুত কৰিব পৰা যাব এই প্রকল্পত
- প্রকল্পটো সন্দৰ্ভত কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত হ'ব ১০,৬০১ কোটি টকাৰ প্রকল্প
- প্ৰকল্পটোত অসম চৰকাৰে ব্যয় কৰিছে ৪০% ধন
- এই ধন ব্যয় কৰিবৰ বাবে আজি উদ্যোগ বিভাগক কৰ্তৃত্ব প্রদান
- ৪৬০জনে স্থায়ী আৰু ১৫০০জনে অস্থায়ীভাৱে নিযুক্তি লাভ কৰিব
- ডিচেম্বৰ মাহত প্রধানমন্ত্রীয়ে এই নতুন প্রকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব