অসমৰ পৰা বিদেশলৈ ১কোটি টকাৰ ভোট জলকীয়া ৰপ্তানি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ অসমৰ ভোট জলকীয়া বিশ্ব বিখ্যাত জলকীয়া। ইয়াৰ তীব্ৰ জ্বলা গুণৰ বাবে ই বিশ্বজুৰি পৰিচিত। এইবাৰ বিশ্বৰ বজাৰত বজাৰ দখল কৰিবলৈ সাজু হৈছে অসমৰ ভোট জলকীয়া। এটা বহুজাতিক কোম্পানীয়ে অসমৰ পৰা ১ কোটি টকাৰ ভোট জলকীয়া বহিঃৰাষ্ট্ৰলৈ ৰপ্তানি কৰিছে। গুৱাহাটীৰ KADlien Innovations & Export Centre-এ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভোট জলকীয়া সংগ্ৰহ কৰি বহুজাতিক কোম্পানীটোক যোগান ধৰিছে।

Advertisment

ভাৰতৰ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ এই খবৰে আশাৰ খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে। ২০০৭ চনত গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ দ্বাৰা বিশ্বৰ আটাইতকৈ জ্বলা জলকীয়া হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছিল ভোট জলকীয়া। ইয়াৰ জ্বলাৰ পৰিমাণ অতি বেছি। Scoville স্কেলত ইয়াৰ মান ৫ লাখ-১০ লাখ, যাৰ ফলত ই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জ্বলা জলকীয়াৰ ভিতৰত অন্যতম।

অসমৰ ভোট জলকীয়া সাধাৰণতে ৰঙা বা কমলা ৰঙৰ আৰু ২.৫–৩.৫ ইঞ্চি জোখৰ আৰু মসৃণ বা বলিৰেখাযুক্ত ছালৰ হোৱা দেখা যায়। এই জলকীয়াই ২০০৮ চনত ভৌগোলিক স্বীকৃতি (GI Tag) লাভ কৰিছিল আৰু বিশ্বৰ মছলাৰ বজাৰত ই এক লোভনীয় উপাদান।

অসমৰ কৃষক, কৃষক উৎপাদক সংস্থা (এফ পি অ’), মহিলা গোট, আৰু স্থানীয় ব্যৱসায়ী আদিয়ে যাতে অসমৰ উতপাদিত সামগ্ৰীৰে বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰিব পাৰে তাৰবাবে KADlien-য়ে বহিঃৰাষ্ট্ৰলৈ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰখন সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে। যিয়ে অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি আৰু বহনক্ষম উন্নয়ন দুয়োটাকে আগুৱাই লৈ যাব। এই পদক্ষেপে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ বাবেও অৰ্থপূৰ্ণ কৰ্মসংস্থাপনৰ সৃষ্টি কৰিছে।

বিশ্বজুৰি গ্ৰাহকসকলক উচ্চমানৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰাও KADlienৰ মূল উদ্দেশ্য। KADlien-এ APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority), the Spice Board of India, and FIEO (Federation of Indian Export Organisations) ৰ সৈতে লগ লাগি বিশ্বব্যাপী বিতৰণলৈকে উৎপাদন আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণ সম্ভৱ কৰি তুলিছে।

আগন্তুক সময়ত পাঁচ কোটি টকাৰ ভোট জলকীয়া বহিঃৰাষ্ট্ৰলৈ ৰপ্তানি কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ কৃষিক উন্নীত কৰিবলৈ KADlienৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে।