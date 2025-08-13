আইতা, এইবাৰ কিন্তু ফেঁহু দি পঠাবা.....

অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেলে আয়োজন কৰিছে চিঠি লেখা এই প্ৰতিযোগিতা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু সংখ্যক প্ৰতিযোগীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈছে। আজি এই প্ৰতিযোগিতাত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰক্তিম তহবিলদাৰে লেখা এই চিঠিখন আগবঢ়োৱা হৈছে....
প্রতি,
মামা আইতা
শুকিলাৰ পাৰ,
বাঘমাৰা বজাৰ,
বজালী জিলা
তাৰিখ-১৪/০৭/২০২৫
মৰমৰ আইতা,
প্রথমতে মোৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰিবা। ভগৱানে তোমাৰ সর্বদিশতে ভালে ৰাখিছে নিশ্চয়। প্ৰেচাৰৰ ঔষধবোৰ নিয়মিত খাই থাকিবা।
শাওণ মাহ পৰিবৰ হল, কিন্তু বৰষুণ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। সেইবাবে পথাৰৰ খেতি-বাতিৰ কাম কৰিব পৰা নাই কিজানি। গাইজনী জগিলেনে? যোৱাবাৰ ফেঁহু নিদিলা, এইবাৰ কিন্তু দি পঠাবা। ঘৰৰ আম-কঁঠালবোৰ বেছিকৈ নাখাবা। নহ'লে ডাইবেটিছ হৈ যাব পাৰে। মামা-মামীহঁত ঘৰলৈ গৈছেনে?
আনাৰো গৰমৰ বন্ধ দিছে। তুমি জানাই মই এইবাৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয় (নুনমাটি)ৰ অষ্টম শ্রেণী পাইছোঁ। আমাৰ স্কুলে গৰমৰ বন্ধত অসমৰ কলা-সংস্কৃতি, সাহিত্যৰ সম্পর্কীয় কিছুমান কাম ঘৰত আমাক কৰিবলৈ দিয়ে। সেই কামবোৰ কৰি গৰমৰ বন্ধৰ শেষলৈকে তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম। এইকেইদিন মোৰ মনটো খুবেই বেয়া। আইতা তুমি যে কৈছিলা - তোমালোকে স্কুল-কলেজত পঢ়োতে বঙালী মাধ্যমত পঢ়িব লাগিছিল। ১৮২৬ চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধিমতে ইংৰাজে ভাৰত তথা অসম দখল কৰোঁতে তেওঁলোকৰ সৈতে অহা কিছু সংখ্যক বঙালীয়ে তেওঁলোকক বুজাইছিল যে- "অসমত অসমীয়া বুলি কোনো ভাষাই নাই। অসমত বাস কৰা লোকসকলে বঙালী ভাষাটোকে ক'বলৈ নাজানি তেনেদৰে কয়।" সেয়েহে তেওঁলোকৰ কথামতে ইংৰাজে ১৮৩৬ চনত বঙালী ভাষাক অসমৰ ৰাজ্য ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে।
পিছে আইতা আমেৰিকাৰ খ্রীষ্টান মিছনেৰী, বহুতো অসমহিতৈশী লোকৰ প্রচেষ্টা আৰু ১৯৬০ চনৰ ভাষা আন্দোলনৰ পাছত অসমীয়া ভাষাই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত ৰাজ্য ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে।
পিছে আইতা, অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্রত এতিয়াও তেনেকুৱা কিবা অঘটন ঘটিব পাৰে নেকি? কাৰণ সিদিনা টিভিত দেখিলো - এজন সংখ্যালঘু নেতাই আন্দোলন কৰোঁতে কৈছিল যে, তেওঁলোকে মাতৃভাষা পঞ্জীয়ন কৰোঁতে অসমীয়া ভাষাৰ সলনি বঙালী ভাষা বুলি পঞ্জীয়ন কৰিব আৰু অসমীয়া ভাষাৰ অস্তিত্ব নাইকীয়া কৰি দিব।
পিছে আইতা, সিহঁতে সফল হ'ব পাৰিব জানো? কথাটো মনত পৰিলেই মোৰ মনটো খুবেই বেয়া লাগে।
বহুত লিখিলোঁ আইতা। গৰমৰ বন্ধত তোমালোকৰ ঘৰলৈ গ'লে তোমাৰ পৰা আৰু বহুত কথা শিকিম। গাঁৱলৈ গৈ সেউজীয়া পৰিৱেশত কেইদিনমান কটাব বিচাৰিছোঁ মই। গাঁৱলৈ গ'লে তোমাৰ লগত খেলিম। আমি থকা কোঠাটো পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ দিবা। সিহেতু বহুদিন যোৱাই নাই।
পুনৰ সেৱা জনাই সামৰিছোঁ।
ইতি,
তোমাৰ মৰমৰ নাতি
নাম - ৰক্তিম তহবিলদাৰ
অসম জাতীয় বিদ্যালয়
অষ্টম শ্রেণী
ঠিকনা: নিউ গুৱাহাটী, নুনমাটি-২০