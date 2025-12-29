চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

সংগ্ৰামী বৃহত্তৰ অসমীয়া মঞ্চৰ অষ্টম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন

শোণিতপুৰৰ বালিপৰাৰ চলা গাঁৱত সংগ্ৰামী বৃহত্তৰ অসমীয়া মঞ্চৰ উত্তৰ অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ অষ্টম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
541

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট : শোণিতপুৰৰ বালিপৰাৰ চলা গাঁৱত সংগ্ৰামী বৃহত্তৰ অসমীয়া মঞ্চৰ উত্তৰ অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ অষ্টম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে চলাগাঁও ৰঙ্গমঞ্চত অনুষ্ঠিত এখন বৃহৎ সভাৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি অঞ্জন বৰাই ৷  

দিব্যাংগ সুৰক্ষা মঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয়  সমিতিৰ  সাংগঠনিক সম্পাদক উৎপল ভুঞাই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কোচ -ৰাজবংশী  ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপ সভাপতি বিক্ৰম হাজৰিকাই বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। তেওঁলোকে বৃহত্তৰ অসমীয়া  জাতি আৰু  অসম মাতৃৰ প্ৰতি  সেৱাৰ মানসেৰে কাম কৰি যাবলৈ সকলোকে আহ্বান  জনায়।

অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ও  বিশিষ্ট ব্যাক্তিসকলৰ উপস্থিতিত আয়োজিত অনুষ্ঠানত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰাৰ লগতে গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হয়। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকা, হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গ আৰু শিল্পী ৰাজীৱ শদিয়াৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সকলোৱে মায়াবিনী গীত পৰিবেশন কৰে। 

জামুগুৰিহাট প্ৰতিষ্ঠা দিৱস