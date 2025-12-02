চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

নতুন দিল্লীত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰী বাসভৱনত বর্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 'অসম দিৱস' পালন

দেশৰ ৰাজধানীত 'অসম দিৱস' উদযাপন কৰিবলৈ লোৱাটো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে অসমৰ চহকী সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আৰু গৌৰৱগাথাৰ এটি পৰিয়ালৰ দৰে থাকি আহিছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য, সংহতি তথা সৈতে ভাৰতবাসীক চিনাকি কৰোৱা।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
381

ডিজিটেল সংবাদ, নতুন দিল্লী : আজি 'অসম দিৱস'ৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে নতুন দিল্লীস্থিত চৰকাৰী বাসভৱন প্রাঙ্গণত বর্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 'অসম দিৱস' পালন কৰে। আৰু প্ৰথমগৰাকী আহোম স্বৰ্গদেউ, আহোম সাম্ৰাজ্যৰ পাতনি মেলোঁতা চাওলুং চ্যুকাফাৰ প্রতিচ্ছবিত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তেখেতৰ বিস্তৃত অৰিহণাৰ গাথা স্মৰণ কৰে। 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ পিতৃপুৰুষস্বৰূপ স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজিত অসম দিৱসৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰি আনন্দিত হৈছোঁ। অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ একত্ৰিকৰণৰ বাবে ১৩ শতিকাৰ আৰম্ভণিতেই তেখেতে যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল, তাৰ বাবে সমগ্ৰ জাতিটো চিৰদিন ঋণী হৈ ৰ'বা আমি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলে সদায়েই ঐক্য, সম্প্ৰীতিৰ এক পৰিৱেশত অর্থনীতিলৈ আমাৰ বৰঙণি লেখত ল'বলগীয়া বুলি ন দি ক’ব পাৰোঁ। 

SARBANANDA SONOWAL
চ্যুকাফাৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ

দেশৰ ৰাজধানীত 'অসম দিৱস' উদযাপন কৰিবলৈ লোৱাটো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে অসমৰ চহকী সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আৰু গৌৰৱগাথাৰ এটি পৰিয়ালৰ দৰে থাকি আহিছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য, সংহতি তথা সৈতে ভাৰতবাসীক চিনাকি কৰোৱা। 

১৩ শতিকাত স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাৰ যেতিয়া অসমলৈ আগমন হৈছিল, তেতিয়া তেখেতে এই অঞ্চলৰ ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস আদিৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে অপৰিচিত হোৱা স্বত্বেও কেনেদৰে ইয়াৰ স্থানীয় লোকৰ অন্তৰ জিনিবলৈ সক্ষম হৈছিল, সেয়া ভাবিলে মই পুলকিত হওঁ। এয়া এক গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু হোৱা উচিত। 

সেই সময়ৰ অসম বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইৰ লোকসকলে জনাটো আমাৰ এই অঞ্চলৰ লোকৰ মানসিকতা বুজাত সহায়ক হ'ব। সদায়েই ঐক্যবদ্ধ হিচাপে থাকিব বিচৰাটো অসমীয়া জাতিৰ এটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।" 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে ভাষণ আৰু প্রসংগত কয়, "চাওলুং চ্যুকাফাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, পৰাক্ৰম, কর্মসংস্কৃতি আৰু সমন্বয়ৰ গাথাই ৬০০ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ পাতনি মেলি বৰ অসমৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল। পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অহা চাওলুং চ্যুকাফাই গঢ় দিছিল বৰ অসমৰ ভেটি। 

তেখেতে বুজি পাইছিল যে- দমনৰ পৰিৱৰ্তে সমন্বয়, সম্ভাৱনা, বিশ্বাস আৰু সহানুভূতিৰ জৰিয়তে মানুহৰ মন জয় কৰিব নোৱাৰিলে সেই অঞ্চলৰ সৰ্বাংগীণ প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধি অসম্ভৱ। অসমভূমিৰ ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ঐতিহ্য-পৰম্পৰা ঠাই ভেদে কিছু পৃথক হ'লেও তেখেতে সমন্বয়ৰ অস্ত্ৰেৰে একতাৰ মনোভাৱ গঢ় দিছিল। 

তেখেতে অন্যায়-অবিচাৰক প্ৰশ্ৰয় নিদি সকলোৰে বাবে সমান সুযোগ, সম-বিকাশ, সম-অধিকাৰত গুৰুত্ব দিছিল। ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিলে বুজা যায় যে নেতৃত্ব যেতিয়া শক্তিশালী হয়, নীতি যেতিয়া সদিচ্ছাপূর্ণ আৰু বিশ্বাসযোগ্য হয়, সেই ৰাষ্ট্ৰ, ৰাজ্য বা জাতিৰ দ্রুত উন্নয়ন অনিবার্য।

তেখেতে প্ৰজাৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতাক শক্তিৰ আধাৰ হিচাপে লৈ এক সুশাসন ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছিল। প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰত 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতিৰ জৰিয়তে সকলো স্তৰৰ লোককে লগত লৈ যি এক সুশাসন ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে, সেই ব্যৱস্থা গঢ়াৰ বাট তাহানিতেই কাটি থৈ গৈছিল চাওলুং ছ্যুকাফাই। 

SARBANANDA SONOWAL

বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীক একতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধি আৰু সাত ৰাজ সামৰি এক ৰাজ কৰি এখন শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধিশালী অসম গঢ়াৰ পথ তেখেতে প্রশস্ত কৰিছিল। তেখেতৰ কর্মকুশলতা, সুশাসন আৰু সমন্বয়ৰ আদর্শই এখন বিকশিত আৰু আত্মনিৰ্ভৰ অসম তথা ভাৰত গঢ়াৰ দিশত আমাক নিৰন্তৰ অনুপ্রাণিত কৰি থাকিব। 

জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মহামিলনৰ সাঁকো, মহান আহোম স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফালৈ আজি 'অসম দিৱস'ত জনালোঁ সশ্রদ্ধ প্রণিপাত। চাওলুং চ্যুকাফাৰ আদর্শেৰে প্রধানমন্ত্রীয়ে সমন্বয় আৰু সুশাসনৰ জৰিয়তে 'এক ভাৰত, শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত'ৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰি আহিছে। চ্যুকাফাই সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি, প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতিক মান্যতা দিয়াৰ বাবেই বৰ অসমে এক নৱৰূপ পাইছিল। 

SARBANANDA SONOWAL

মোৰ সৌভাগ্য যে- মই মুখ্যমন্ত্রী হৈ থাকোঁতে চৰাইদেউত ২০১৬ চনৰ ২ ডিচেম্বৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাওলুং চ্যুকাফাৰ স্মৃতিত 'অসম দিৱস'ৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। প্রধানমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ সদিচ্ছা আৰু আন্তৰিকতাৰ ফলতে মহান আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ স্মৃতি বিজড়িত চৰাইদেউ মৈদামে ইউনেস্ক'ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিচাপে স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হ'ল। এয়া আমাৰ জাতিটোৰ বাবে গৌৰৱৰ আৰু আনন্দৰ বতৰা। 

এই বিশ্ব ঐতিহ্যই আমাক অনাগত দিনবোৰত সততে সোঁৱৰাই থাকিব সমন্বয়ৰ শক্তিৰ কথা। বৈচিত্র্যৰ মাজত ঐক্য আৰু নিজৰ শক্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি ঢ্যুকাফাই বিকশিত আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়িছিল, আমিও সেই নীতি মানি একেলগে আগবঢ়াৰ এয়াই উপযুক্ত ক্ষণ।"

'অসম দিৱস'ৰ এই অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচার্য জিতেন হাজৰিকা, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ৰাজীৱ সন্দিকৈ, আই চি এইচ আৰ দিল্লীৰ সদস্য সচিব ড° ওমজী উপাধ্যায়েও 'অসম দিৱস'ৰ তাৎপর্য দাঙি ধৰি জাতি গঠন তথা ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ অনিৰুদ্ধ যাত্ৰাত চাওলুং ঢ্যুকাফাৰ প্ৰাসংগিকতা তথা অৰিহণাৰ সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে।

SARBANANDA SONOWAL

অনুষ্ঠানৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে দিল্লীস্থিত অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। আজি এই অসম দিৱসৰ শুভক্ষণত লগতে উপস্থিত থাকে কেন্দ্রীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীদ্বয় পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু শান্তনু ঠাকুৰ। 

একেদৰে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, ৰামেশ্বৰ তেলী, ৰঞ্জিত দত্ত, বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য, জয়ন্ত বসুমতাৰী, কৃপানাথ মাল্লাহ, বিজুলী কলিতা মেধি, ভুৱনেশ্বৰ কলিতা, পৰিমল শুক্লবৈদ্য, প্রদান বৰুৱা, অমৰ সিং তিচু, অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচার্য জিতেন হাজৰিকাৰ উপৰি ওমজী উপাধ্যায়, ৰাজীৱ সন্দিকৈ প্ৰমুখ্যে গণ্য-মান্য ব্যক্তিসকল।

নতুন দিল্লী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল