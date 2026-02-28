চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

মন্ত্ৰীৰ মূৰত নাই হেলমেট! নেদেখিলে শোণিতপুৰৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে...

আমাৰ দেশত সকলোৰে বাবে আইন সমান। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ক্ষমতাশালী লোকে কেতিয়াবা উলংঘা কৰে আইনৰ।  ঠিক তেনেকৈয়ে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি যান বাহন আইন উলংঘা কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে। বহু

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
hdjdjd

ডিজিটেল সংবাদ, তেজপুৰঃ আমাৰ দেশত সকলোৰে বাবে আইন সমান। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ক্ষমতাশালী লোকে কেতিয়াবা উলংঘা কৰে আইনৰ।  ঠিক তেনেকৈয়ে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি যান বাহন আইন উলংঘা কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে। বহু সময়ত বিৰ্তকৰ মাজত সোমাই থকা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মূৰ হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈয়ে চলাই ফুৰিছে দুচকীয়া বাহন। 

bcf6bb5c-3261-4c39-94b9-ff67e02f1738

ঢেকিয়াজুলিত বিজেপিৰ কাৰ্যসূচীত হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ ৰাজপথত বাইক চলাই যান বাহন আইন উলংঘা মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ।  মন্ত্ৰীক অনুসৰণ কৰিয়েই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লোৱা গৰিষ্ঠ সংখ্যাক নেতাকৰ্মীয়ে পৰিধান কৰা নাই হেলমেট। সাধাৰণ নাগৰিকে এনে নিয়ম উলংঘা কৰিলে ততাতৈয়াকৈ জৰিমনা বিহা যান-বাহন আৰক্ষীও নিমাত এইসকলোবোৰ দেখি। 

7671a9a2-d3c3-402f-b77b-84630e2dfbc9

শোণিতপুৰৰ যানবাহন আৰক্ষী আৰু জিলা পৰিবহন বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰাক লৈ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। 

অশোক সিংহল