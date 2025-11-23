চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অসীম হাজৰিকা অনুৰাগী মঞ্চ এফ চি চূড়ান্ত বিজয়ী

Asomiya Pratidin
ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী : ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙত খোৱাং মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুসূচিত জাতি যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু খোৱাং আঞ্চলিক সমিতি, খোৱাং ক্রীড়া সন্থাৰ সহযোগত এখন প্রাইজমণি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। ২৪টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিযোগিতাত

WhatsApp Image 2025-11-23 at 7.44.52 PM

উক্ত প্ৰতিযোগিতাৰ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলখনত অসীম হাজৰিকা অনুৰাগী মঞ্চ এফচিয়ে খোৱাং বাগান এফচিক ৩-১ গলৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। আজিৰ চূড়ান্ত খেলখনত অনুসূচিত জাতি যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেবাগৰাকী কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ লগতে অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি সঞ্জীৱ দাস আৰু উপদেষ্টা পৱিত্ৰ হাজৰিকা উপস্থিত থাকে।

