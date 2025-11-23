ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অসীম হাজৰিকা অনুৰাগী মঞ্চ এফ চি চূড়ান্ত বিজয়ী

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটী : ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙত খোৱাং মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুসূচিত জাতি যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু খোৱাং আঞ্চলিক সমিতি, খোৱাং ক্রীড়া সন্থাৰ সহযোগত এখন প্রাইজমণি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। ২৪টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিযোগিতাত
উক্ত প্ৰতিযোগিতাৰ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলখনত অসীম হাজৰিকা অনুৰাগী মঞ্চ এফচিয়ে খোৱাং বাগান এফচিক ৩-১ গলৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। আজিৰ চূড়ান্ত খেলখনত অনুসূচিত জাতি যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেবাগৰাকী কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ লগতে অনুসূচিত জাতি সংগ্ৰামী যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি সঞ্জীৱ দাস আৰু উপদেষ্টা পৱিত্ৰ হাজৰিকা উপস্থিত থাকে।