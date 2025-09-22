চাবস্ক্ৰাইব কৰক

বিটিচি নিৰ্বাচন : দিনৰ ১১-৩০ বজালৈ ভোটদানৰ হাৰ ৩২.১৮ শতাংশ

বিটিআৰ এলেকাৰ ৪০ টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন। শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে ভোটগ্ৰহণ পৰ্ব।

  • বিটিআৰ এলেকাৰ ৪০ টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন।
  • শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে ভোটগ্ৰহণ পৰ্ব।
  • দিনৰ ১১-৩০ বজালৈ ভোটদানৰ হাৰ ৩২.১৮ শতাংশ ।
  • সকলো ভোটাৰক শান্তিপূর্ণভাৱে ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান।
বিটিআৰ