বিটিচি নিৰ্বাচন : দিনৰ ১১-৩০ বজালৈ ভোটদানৰ হাৰ ৩২.১৮ শতাংশ

&quot; \u09ac\u09bf\u099f\u09bf\u0986\u09f0 \u098f\u09b2\u09c7\u0995\u09be\u09f0 \u09ea\u09e6 \u099f\u09be \u09b8\u09ae\u09b7\u09cd\u099f\u09bf\u09a4 \u0985\u09a8\u09c1\u09b7\u09cd\u09a0\u09bf\u09a4 \u09b9\u09c8\u099b\u09c7 \u09a8\u09bf\u09f0\u09cd\u09ac\u09be\u099a\u09a8\u0964 \u09b6\u09be\u09a8\u09cd\u09a4\u09bf\u09aa\u09c2\u09f0\u09cd\u09a3\u09ad\u09be\u09f1\u09c7 \u099a\u09b2\u09bf \u0986\u099b\u09c7 \u09ad\u09cb\u099f\u0997\u09cd\u09f0\u09b9\u09a3 \u09aa\u09f0\u09cd\u09ac\u0964 \u09a6\u09bf\u09a8\u09f0 \u09e7\u09e7-\u09e9\u09e6 \u09ac\u099c\u09be\u09b2\u09c8 \u09ad\u09cb\u099f\u09a6\u09be\u09a8\u09f0 \u09b9\u09be\u09f0 \u09e9\u09e8.\u09e7\u09ee \u09b6\u09a4\u09be\u0982\u09b6 \u0964 \u09b8\u0995\u09b2\u09cb \u09ad\u09cb\u099f\u09be\u09f0\u0995 \u09b6\u09be\u09a8\u09cd\u09a4\u09bf\u09aa\u09c2\u09b0\u09cd\u09a3\u09ad\u09be\u09f1\u09c7 \u09ad\u09cb\u099f\u09a6\u09be\u09a8 \u0995\u09f0\u09bf\u09ac\u09b2\u09c8 \u0986\u09b9\u09cd\u09ac\u09be\u09a8\u0964 &quot;