ৰৈ ৰৈ বিনালে চাই থাকোতে অসুস্থ হৈ পৰিল অৰুণ গাৰ্গ

&quot; \u09f0\u09c8 \u09f0\u09c8 \u09ac\u09bf\u09a8\u09be\u09b2\u09c7 \u099a\u09be\u0987 \u09a5\u0995\u09be \u0985\u09f1\u09b8\u09cd\u09a5\u09be\u09a4 \u0985\u0995\u09b8\u09cd\u09ae\u09be\u09a4\u09c7 \u0985\u09b8\u09c1\u09b8\u09cd\u09a5 \u0985\u09f0\u09c1\u09a3 \u0997\u09be\u09f0\u09cd\u0997\u0964 \u09af\u09cb\u09f0\u09b9\u09be\u099f\u09a4 \u099a\u09be\u0987 \u0986\u099b\u09bf\u09b2 \u099c\u09c1\u09ac\u09bf\u09a8 \u0997\u09be\u09f0\u09cd\u0997\u09f0 \u09b8\u09aa\u09cb\u09a8\u09f0 \u099a\u09bf\u09a8\u09c7\u09ae\u09be\u0996\u09a8\u0964 \u0987\u09b2\u09bf \u09b9\u09b2\u09a4 \u09f0\u09c8 \u09f0\u09c8 \u09ac\u09bf\u09a8\u09be\u09b2\u09c7 \u099a\u09be\u0987 \u0986\u09b9\u09bf\u099b\u09bf\u09b2 \u0985\u09f0\u09c1\u09a3 \u0997\u09be\u09f0\u09cd\u0997\u09c7\u0964 \u0987\u09a4\u09bf\u09ae\u09a7\u09cd\u09af\u09c7 \u09a4\u09c7\u0993\u0981\u0995 \u099a\u09bf\u0995\u09bf\u09ce\u09b8\u09be\u09b2\u09df\u09b2\u09c8 \u09a8\u09bf\u09df\u09be \u09ac\u09c1\u09b2\u09bf \u099c\u09be\u09a8\u09bf\u09ac \u09aa\u09f0\u09be \u0997\u09c8\u099b\u09c7\u0964 &quot;