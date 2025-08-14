চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা

ভাৰতৰ এ আইৰ ক্ষেত্ৰখনত বাঢ়িছে বিনিয়োগ...

 ডিজিটেল সঁজুলি আৰু জেনেৰেটিভ এআইৰ দ্বাৰা চালিত সৃষ্টিশীলতাৰ বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰ হিচাপে ভাৰতৰ উত্থানৰ বিষয়ত  আলোকপাত কৰে এড’বৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শান্তনু নাৰায়নে। নাৰায়নে ১০ কোটিতকৈ অধিক সমল

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
rfffff

ডিজিটেল ডেস্কঃডিজিটেল সঁজুলি আৰু জেনেৰেটিভ এআইৰ দ্বাৰা চালিত সৃষ্টিশীলতাৰ বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰ হিচাপে ভাৰতৰ উত্থানৰ বিষয়ত  আলোকপাত কৰে এড’বৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শান্তনু নাৰায়নে। নাৰায়নে ১০ কোটিতকৈ অধিক সমল সৃষ্টিকৰ্তা আৰু ৫০ কোটি অ’টিটি গ্ৰাহকৰ সৈতে  ভাৰতক “বিশ্বৰ পৰৱৰ্তী সৃষ্টিশীল মহাশক্তি” বুলি অভিহিত কৰে।

Advertisment
উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে,  ভাৰতীয় এ আই ষ্টাৰ্টআপসমূহে পুঁজিৰ উত্থানৰ সাক্ষী হৈ ২০২৫ চনৰ প্ৰথম সাত মাহত ৫২৪ মিলিয়ন ডলাৰ লাভ কৰি পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ মূল্য লাভ কৰে। ২০২১ চনৰ তুলনাত চাৰিগুণ এই বিনিয়োগক ইন্ধন যোগোৱা হৈছে স্বয়ংক্ৰিয়কৰণৰ বাবে এআই উদ্যোগসমূহে গ্ৰহণ কৰা। বিগত বছৰসমূহত ভাৰতীয় GenAI কোম্পানীসমূহ বৃহৎ বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হৈছে। 

এনভিডিয়াৰ ৰিচাৰ্ড কেৰিছ আৰু বিশাল ধুপাৰে কেনেকৈ এআইয়ে সৃষ্টিশীল ধাৰাত  বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছে সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰে৷ এআইয়ে  উপযুক্ত সমল সৃষ্টিসমলৰ স্থানীয়কৰণ আৰু ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ অনুমতি দিছে বুলিও তেওঁলোকে কয় আঞ্চলিক কণ্ঠক শক্তিশালী  কৰি ভাৰতক গল্প কথনৰ অভিকেন্দ্ৰত ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত  এআইৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ে আলোকপাত  কৰি কেৰিছে কয় যে, “ভাৰতে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিভা সৃষ্টি কৰি সেই প্ৰতিভাক বিশ্বমুখী কৰি আহিছে।

এ আই প্ৰযুক্তি