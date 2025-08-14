ভাৰতৰ এ আইৰ ক্ষেত্ৰখনত বাঢ়িছে বিনিয়োগ...

ডিজিটেল ডেস্কঃডিজিটেল সঁজুলি আৰু জেনেৰেটিভ এআইৰ দ্বাৰা চালিত সৃষ্টিশীলতাৰ বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰ হিচাপে ভাৰতৰ উত্থানৰ বিষয়ত আলোকপাত কৰে এড’বৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শান্তনু নাৰায়নে। নাৰায়নে ১০ কোটিতকৈ অধিক সমল সৃষ্টিকৰ্তা আৰু ৫০ কোটি অ’টিটি গ্ৰাহকৰ সৈতে ভাৰতক “বিশ্বৰ পৰৱৰ্তী সৃষ্টিশীল মহাশক্তি” বুলি অভিহিত কৰে।
এনভিডিয়াৰ ৰিচাৰ্ড কেৰিছ আৰু বিশাল ধুপাৰে কেনেকৈ এআইয়ে সৃষ্টিশীল ধাৰাত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছে সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰে৷ এআইয়ে উপযুক্ত সমল সৃষ্টিসমলৰ স্থানীয়কৰণ আৰু ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ অনুমতি দিছে বুলিও তেওঁলোকে কয় আঞ্চলিক কণ্ঠক শক্তিশালী কৰি ভাৰতক গল্প কথনৰ অভিকেন্দ্ৰত ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এআইৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰি কেৰিছে কয় যে, “ভাৰতে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিভা সৃষ্টি কৰি সেই প্ৰতিভাক বিশ্বমুখী কৰি আহিছে।