'মিছাইল মেন' ড০ এ পি জে আব্দুল কালামৰ আজিৰ পুণ্যতিথিঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ মিছাইল মেন হিচাপে খ্যাত, দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ড০ এ পি জে আব্দুল কালামৰ আজি পুণ্যতিথি। এই পুণ্যতিথিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে।

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মৃত্যু বাৰ্ষিত এ পি জে আব্দুল কালামলৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি তেওঁক এজন প্ৰেৰণাদায়ক, দূৰদৰ্শী, অসাধাৰণ বিজ্ঞানী, এগৰাকী গুৰু, আৰু এজন মহান দেশপ্ৰেমিক হিচাপে স্মৰণ কৰে। এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, কালামৰ চিন্তাই দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলক এখন উন্নত আৰু শক্তিশালী ভাৰত গঢ়াৰ দিশত অৰিহণা যোগাবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে।

On his death anniversary, paying homage to our beloved former President, Dr. APJ Abdul Kalam. He is remembered as an inspiring visionary, outstanding scientist, mentor and a great patriot. His dedication to our nation was exemplary. His thoughts motivate the youth of India to…