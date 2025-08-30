বি টি চি নিৰ্বাচনৰ বাবে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ এ পি বিৰ...

ডিজিটেল ডেস্কঃ বি টি চি নিৰ্বাচনৰ বাবে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থি তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে অলটাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বডোলেণ্ড চমুকৈ এ পি বিয়ে। সেই অনুসৰি ২ নং গোমা সমষ্টিৰ বাবে মহম্মদ দিলৱাৰ হুছেইন, ৪ নং জামদুৱাৰ সমষ্টিৰ বাবে হাৰিকুলিয়াছ বসুমতাৰী, ৫ নং চৰাইবিল সমষ্টিৰ বাবে নৰ বসুমতাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে।
একেদৰে ৯ নং বনাৰগাওঁ সমষ্টিৰ বাবে মনোজ মুছাহাৰীক, ১৯ নং থুৰিবাই সমষ্টি আৰু ১৭ নং ছবাইঝাৰ সমষ্টিৰ বাবে ৰ’জ ৰাজ বসুমতাৰীক, ২৬ নং দৰঙ্গাজুলি সমষ্টিৰ বাবে মনোজ গয়াৰী আৰু ৪০ নং ৰৌতা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰমোদ বসুমতাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে।
উল্লেখ্য যে, ২২ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিটিচি নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ ২ ছেপ্টেম্বৰ। ৪ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰি বৈধ প্রার্থীৰ তালিকা প্রকাশ কৰা হ’ব।
৬ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ২৬ ছেপ্টেম্বৰত ভোটগণনা কৰা হ’ব।