জামুগুৰি বাপুজী উচচ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য বিৰোধী সজাগতা সভা

ডিজিটেল সংবাদ, বেবেজীয়া : নগাঁও জিলাৰ বেবেজীয়াৰ সমীপৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত জামুগুৰি বাপুজী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শুকুৰবাৰে পুৱা ৯ বজাত বিদ্যালয়ৰ প্ৰাৰ্থনা সভাত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য-বিৰোধীতাৰে এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় । ৰাইজৰ মাজত মাদকদ্ৰব্য, ড্ৰাগছ, ধপাত আদিৰ ব্যৱহাৰৰ বিৰোধিতা তথা সচেতনতা গঢ়ি তোলাৰ বাবে এই সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।
উক্ত অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিক তথা লেখক দেৱজিৎ হাজৰিকাই কয় যে ড্ৰাগচ-মাদকদ্ৰব্য আদি মাৰাত্মক ব্যাধি । এইবোৰে নৱ প্ৰজন্মক অবাটে নিয়াৰ লগতে বহু পৰিয়ালক তিলতিলকৈ ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে ।
এইক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰত থাকি নিয়মানুৱৰ্তিতাৰে জীৱন আগবঢ়াই নিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ লগতে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য ৰোধৰ বাবে অভিভাৱক সকলে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ছাত্ৰী-ছাত্ৰী সকলে অধ্যয়ন আৰু ক্ৰীড়াত মনোনিবেশ কৰি নিজকে সফল কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনায় ।
বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অৰুণ বৰাই আঁত ধৰাই সভাখনিত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি বক্তব্য আগবঢ়ায়। উল্লেখ্য যে এই ব্যতিক্ৰমী সভাখনত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলকে প্ৰমূখ্য কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে।