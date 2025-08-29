চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা শিলচৰ

কাছাৰত পুনৰ ২.৫ কোটি টকাৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জব্দ...

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । বৃহস্পতিবাৰে  লক্ষীপুৰ থানা এলেকাৰ বাচকান্দিত এখন চাৰিচকীয়া বাহনত তালাচী চলাই আৰক্ষীয়ে বুজন পৰিমাণৰ হেৰ'ইন জব্দ কৰে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
201

ডিজিটেল সংবাদ, শিলচৰ : ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । বৃহস্পতিবাৰে  লক্ষীপুৰ থানা এলেকাৰ বাচকান্দিত এখন চাৰিচকীয়া বাহনত তালাচী চলাই আৰক্ষীয়ে বুজন পৰিমাণৰ হেৰ'ইন জব্দ কৰে।

গোপন খবৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী অধীক্ষক নুমাল মাহাত্তাৰ নেতৃত্বত লক্ষীপুৰ সমজিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পৃথ্বীৰাজ ৰাজখোৱা আৰু লক্ষীপুৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে হেৰ'ইনখিনি। বাহনখনত তালাচী চলাই আৰক্ষীয়ে গোপন চেম্বাৰৰৰ পৰা হেৰ'ইন ভৰ্তি ৩৫ টা চাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰে।

বাকচ কেইটাৰ পৰা মুঠ  ৪১০ গ্ৰাম হেৰ'ইন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে।  জব্দ কৰা হেৰ'ইন খিনিৰ ক'লা বজাৰত মুল্য প্ৰায় ২.৫ কোটি টকা। ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে। ধৃত‌ ব্যক্তিজন ধলাই থানা এলেকাৰ ধনীপুৰৰ ফিৰোজ আহমেদৰ লস্কৰ। 

শিলচৰ কাছাৰ