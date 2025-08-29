কাছাৰত পুনৰ  ১৭৫ গ্ৰাম নিচাযুক্ত দ্ৰব্য জব্দ...

ডিজিটেল সংবাদ, শিলচৰ : কাছাৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা লক্ষীপুৰ আৰক্ষীয়ে ২.৫ কোটি টকাৰ হেৰ'ইন জব্দ কৰাৰ ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত শুকুৰবাৰে পুনৰ বুজণ পৰিমাণৰ হেৰ'ইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী।
গোপন খবৰৰ ভিত্তিত লক্ষীপুৰ সম জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পৃথ্বীৰাজ ৰাজখোৱাৰ নেতৃত্বত জিৰিঘাট আৰু লক্ষীপুৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ দল এটাই চলাইছিল এই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান । জিৰিঘাট থানা এলেকাৰ উত্তৰ লালপানীত অভিযান চলাই এজন লোকৰ পৰা ১৫ টা হেৰ'ইন ভৰ্তি চাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰে আৰক্ষীৰ দলটোৱে।
বাকচ কেইটাৰ পৰা মুঠ ১৭৫ গ্ৰাম হেৰ'ইন জব্দ কৰা হয়। মণিপুৰৰ জিৰিবামৰ পৰা এখন স্কুটিৰে সৰবৰাহৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে হেৰ'ইনখিনি। হেৰ'ইন সৰবৰাহৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে এজনক আটক কৰে।
অৱশ্যে তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়ে ধৃত লোক জনৰ নাম সদৰী কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে। বৰ্তমান ধৃত সৰবৰাহকাৰীজনক নিজৰ জিন্মাত লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।