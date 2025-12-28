চাবস্ক্ৰাইব কৰক

Ankuram Excellence Award-2025 ঘোষণা

বিগত ৭ বছৰ ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতাৰে কাম কৰি অহা ব্যক্তিসকলক এই সংগঠনে বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে। 

ডিজিটেল ডেস্কঃ গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিস্থিত ' Dr' Courtyard Hotel ত আজি অনুষ্ঠিত হয় অংকুৰম স্বেচ্ছ্যাসেৱী সংগঠনৰ বিশেষ সংবাদমেল।  সংবাদমেলত ঘোষণা  কৰা হয় ২০২৫ বৰ্ষৰ Ankuram Excellence Award।  বিগত ৭ বছৰ ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতাৰে কাম কৰি অহা ব্যক্তিসকলক এই সংগঠনে বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে। 

উল্লেখ্য যে, আজিৰ সংবাদমেলত Ankuram Excellence Award 2025 ৰ বঁটা প্ৰাপকসকলৰ নাম ঘোষণা কৰে। ইপিনে জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত  হৈ 'নিজৰ ঘৰ ' নামেৰে  গৃহহীন লোকক ঘৰ প্ৰদানৰ এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ কথা সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে। আনপিনে সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে- ড০ প্ৰতিশা বৰা (অধ্যক্ষ, অংকুৰম এন জি অ’), নুৰুল লস্কৰ (পি আৰ কনছালটেণ্ট), ৱাজিদ ৰেহমান (সচিব, এণ্টেনম নাও), আৰু দীপজ্যোতি বৈশ্য (অংকুৰম ন’ডি) ।

প্ৰণিধানযোগ্য যে,  অংকুৰম উৎকৰ্ষ বঁটা-২০২৫ প্ৰাপকসকল হৈছেঃ-

আজীৱন কৃতিত্ব বঁটাঃ জুবিন গাৰ্গ

শিক্ষাবিদ: ড° বুলজীত বুঢ়াগোহাঁই

জনসেৱক: শ্ৰী ভূবন শইকীয়া

উদ্যোগীঃ  সুভীৰ ঘোষ

চিনেমা: ভাইমন দা

চুটি ছবি: লাচিত দ্য ৱাৰিয়ৰ

অভিনেতা (পুৰুষ): বন্দীপ শৰ্মা

অভিনেত্ৰী (মহিলা): জুনু নাথ

গায়ক (পুৰুষ): আচুৰ্জ্য বৰপাত্ৰ

গায়িকা (মহিলা): সুবাসনা দত্ত

শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক: শশাংক সমীৰ

লেখিকা: ৰীতা চৌধুৰী

ক্ৰীয়াবিদ : উমা চেত্ৰী

লোকহিতৈষীঃ ৱাহিদুৰ ৰহমান

ইলেকট্রনিক মিডিয়া: News-18

ছপা মাধ্যমঃ দৈনিক জনমভূমি

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক: গৌতম শৰ্মা

নিৰ্ভীক সাংবাদিক: গলিবুৰ ৰহমান

কসমেটিক চিকিৎসকঃ ডাঃ ৰীমা মল্লিক

দন্ত চিকিৎসকঃ ডাঃ প্ৰদীশ্বৰ দৈমাৰী

জ্যোতিষী: Astrology Divine

স্বাস্থ্য খণ্ড (শিশু চিকিৎসক)- ডাঃ গোলাপ চন্দ্ৰ ডেকা

স্বাস্থ্য খণ্ড (নেফ্ৰ’লজী): ডাঃ অনুপ বৰ্মন

ইপিনে অংকুৰম স্বেচ্ছ্যাসেৱী সংগঠনে ঘোষণা কৰা বঁটাসমূহ অহা  ২০২৬ বৰ্ষৰ ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত  প্ৰদান কৰিব। লগতে সেই অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গক জনাব বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলী। ইপিনে সেই অনুষ্ঠানতে তেওঁৰ স্মৃতিত অনুস্থিত কৰিব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো।

