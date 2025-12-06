চাবস্ক্ৰাইব কৰক

যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনৰ সংবাদমেল

গুৱাহাটীত প'ষ্ট মেলনৰ সংগীতানুষ্ঠানক লৈ সংবাদমেল। যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনৰ সংবাদমেল সম্বোধন। বাণিজ্যিক বাহনৰ বাবে পুৱা ১০বজাৰ পৰা বন্ধ থাকিব কেইবাটাও পথ।

  • গুৱাহাটীত প'ষ্ট মেলনৰ সংগীতানুষ্ঠানক লৈ সংবাদমেল
  • যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনৰ সংবাদমেল সম্বোধন
  • বাণিজ্যিক বাহনৰ বাবে পুৱা ১০বজাৰ পৰা বন্ধ থাকিব কেইবাটাও পথ
  • গধুৰ বাণিজ্যিক যান-বাহন চলাচল বন্ধ থাকিবলগীয়া পথকেইটা-
  • ছয়মাইল উৰণ সেতুৰ পৰা খানাপাৰাৰ লটাৰীলৈকে বন্ধ থাকিব
  • ছয়মাইল উৰণ সেতুৰ পৰা বালুঘাট ত্রিপুৰা গলিৰ পৰা জয়ানগৰ চাৰিআলিলৈ বন্ধ থাকিব
  • বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা জয়ানগৰ চাৰিআলিললৈ বন্ধ থাকিব
  • জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ পৰা আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ  কমিছন পইণ্টলৈ বন্ধ থাকিব পথ
  • খানাপাৰাৰ পৰা বশিষ্ঠলৈকে থকা ৰাষ্ট্রীয় ঘাইপথটোৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডো বন্ধ থাকিব
  • ন’ পাৰ্কিং হিচাপে থকা স্থানসমূহ হৈছে -
  • জি এছ ৰোডৰ দুয়ো কাষে ছয়মাইলৰ পৰা খানাপাৰা ৰটাৰীলৈকে ন’ পাৰ্কিং
  • জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ পৰা ত্রিপুৰা গলি বালুঘাটলৈকে ন’ পাৰ্কিং
  • জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ পৰা এপিএছচি পইণ্টলৈকে ন’ পাৰ্কিং
  • ৰাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ ছাৰ্ভিচ ৰোড দুটা ন’ পাৰ্কিং হিচাপে থাকিব
  • ৰাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ খানাপাৰাৰ পৰা গ্রীণউড ৰিজ’ৰ্টলৈকে ন’ পাৰ্কিং
  • মহানগৰ আৰক্ষীয়ে পাৰ্কিঙৰ বাবে কৰা ব্যৱস্থাসমূহ-
  • যিসকল লোক জি এছ ৰোড হৈ গণেশগুৰি ফালৰ পৰা আহিব, তেওঁলোকে ভেটেনাৰী ফাৰ্ম গেট জি এছ ৰোড দিছপুৰত কৰিব পাৰ্কিং
  • পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে
  • পাৰ্কিঙক লৈ আৰক্ষীৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পেজ ফল’ কৰিবলৈ আহ্বান
  • আৰক্ষীৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পেজত সময়ে সময়ে পাৰ্কিঙৰ আপডেট পাই থাকিব দৰ্শকে
  • ৩.৩০ বজাৰ পৰা প্রৱেশ কৰিব পাৰিব পশু চিকিৎসাে মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত
  • ছয় মাইলৰ পৰা খানাপাৰালৈ দুয়ো কাষে বাহন পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰিব
  • ৰাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে, জয়ানগৰত ন’ পাৰ্কিং থাকিব
  • কেইবাটাও স্থানত বাইক, চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা
  • ৩হাজাৰ বাহন, ১২০০ বাইক পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা
  • ২০ হাজাৰৰ পৰা ২২হাজাৰ লোক সমবেত হ’ব অনুষ্ঠানত
  • BookMyShowত চল্ড আউট হৈছে অনুষ্ঠানৰ সকলো টিকট
  • সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ৫ ঘণ্টা ধৰি চলিব এই অনুষ্ঠান
  • ভাৰতত আমেৰিকান পপষ্টাৰ প’ষ্ট মেলনৰ এইটো দ্বিতীয় কনচাৰ্ট
পপষ্টাৰ প’ষ্ট মেলন