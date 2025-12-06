যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনৰ সংবাদমেল

New Update
- গুৱাহাটীত প'ষ্ট মেলনৰ সংগীতানুষ্ঠানক লৈ সংবাদমেল
- যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনৰ সংবাদমেল সম্বোধন
- বাণিজ্যিক বাহনৰ বাবে পুৱা ১০বজাৰ পৰা বন্ধ থাকিব কেইবাটাও পথ
- গধুৰ বাণিজ্যিক যান-বাহন চলাচল বন্ধ থাকিবলগীয়া পথকেইটা-
- ছয়মাইল উৰণ সেতুৰ পৰা খানাপাৰাৰ লটাৰীলৈকে বন্ধ থাকিব
- ছয়মাইল উৰণ সেতুৰ পৰা বালুঘাট ত্রিপুৰা গলিৰ পৰা জয়ানগৰ চাৰিআলিলৈ বন্ধ থাকিব
- বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা জয়ানগৰ চাৰিআলিললৈ বন্ধ থাকিব
- জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ পৰা আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিছন পইণ্টলৈ বন্ধ থাকিব পথ
- খানাপাৰাৰ পৰা বশিষ্ঠলৈকে থকা ৰাষ্ট্রীয় ঘাইপথটোৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডো বন্ধ থাকিব
- ন’ পাৰ্কিং হিচাপে থকা স্থানসমূহ হৈছে -
- জি এছ ৰোডৰ দুয়ো কাষে ছয়মাইলৰ পৰা খানাপাৰা ৰটাৰীলৈকে ন’ পাৰ্কিং
- জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ পৰা ত্রিপুৰা গলি বালুঘাটলৈকে ন’ পাৰ্কিং
- জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ পৰা এপিএছচি পইণ্টলৈকে ন’ পাৰ্কিং
- ৰাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ ছাৰ্ভিচ ৰোড দুটা ন’ পাৰ্কিং হিচাপে থাকিব
- ৰাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ খানাপাৰাৰ পৰা গ্রীণউড ৰিজ’ৰ্টলৈকে ন’ পাৰ্কিং
- মহানগৰ আৰক্ষীয়ে পাৰ্কিঙৰ বাবে কৰা ব্যৱস্থাসমূহ-
- যিসকল লোক জি এছ ৰোড হৈ গণেশগুৰি ফালৰ পৰা আহিব, তেওঁলোকে ভেটেনাৰী ফাৰ্ম গেট জি এছ ৰোড দিছপুৰত কৰিব পাৰ্কিং
- পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে
- পাৰ্কিঙক লৈ আৰক্ষীৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পেজ ফল’ কৰিবলৈ আহ্বান
- আৰক্ষীৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পেজত সময়ে সময়ে পাৰ্কিঙৰ আপডেট পাই থাকিব দৰ্শকে
- ৩.৩০ বজাৰ পৰা প্রৱেশ কৰিব পাৰিব পশু চিকিৎসাে মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত
- ছয় মাইলৰ পৰা খানাপাৰালৈ দুয়ো কাষে বাহন পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰিব
- ৰাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে, জয়ানগৰত ন’ পাৰ্কিং থাকিব
- কেইবাটাও স্থানত বাইক, চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা
- ৩হাজাৰ বাহন, ১২০০ বাইক পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা
- ২০ হাজাৰৰ পৰা ২২হাজাৰ লোক সমবেত হ’ব অনুষ্ঠানত
- BookMyShowত চল্ড আউট হৈছে অনুষ্ঠানৰ সকলো টিকট
- সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ৫ ঘণ্টা ধৰি চলিব এই অনুষ্ঠান
- ভাৰতত আমেৰিকান পপষ্টাৰ প’ষ্ট মেলনৰ এইটো দ্বিতীয় কনচাৰ্ট