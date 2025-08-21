চাবস্ক্ৰাইব কৰক

নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড অনিৰ্বাণ দেউৰী...

নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড অনিৰ্বাণ দেউৰী। পুৱতি নিশা নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানালৈ অনা হয় ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড অনিৰ্বাণ দেউৰীক। দিল্লীত নগাওঁ আৰক্ষীৰ জালত মহা-প্ৰৱঞ্চক অনিৰ্বাণ দেউৰী।

Asomiya Pratidin
  • নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড অনিৰ্বাণ দেউৰী।
  • পুৱতি নিশা নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানালৈ অনা হয় ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড অনিৰ্বাণ দেউৰীক।
  • দিল্লীত নগাওঁ আৰক্ষীৰ জালত মহা-প্ৰৱঞ্চক অনিৰ্বাণ দেউৰী।
  • পৰিয়ালসহ দিল্লীত আত্মগোপন কৰি আছিল অনিৰ্বাণ দেউৰীয়ে।
  • নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলায় দিল্লীৰ পৰা আটক কৰে অনিৰ্বাণক।
  • দক্ষিণ দিল্লীৰ ফৰিদাবাদত আত্মগোপন কৰি আছিল অনিৰ্বাণ দেউৰীয়ে।
  • ২৮মে'ত গুৱাহাটীৰ পৰা পলায়ণ কৰিছিল অনিৰ্বানে।
  • আনহাতে নগাঁও সদৰ থানাত কাশ্যপ ফুকন।
  • নগাঁৱৰ পৰাই আটক কৰা হৈছে  কাশ্যপ ফুকনকো।
  • দুয়োকে আজি নগাঁও সদৰ থানাত জেৰা চলাব নগাঁও আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াই।
  • পুৱতি নিশা আৰক্ষীয়ে কৰে দুয়োৰে স্বাস্হ্য পৰীক্ষা কৰোৱাই
নগাওঁ