চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা Dhubri

চাপৰত উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে আমছুৰ বিশাল গণ বিক্ষোভঃ ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰকে ধৰি কেইবাজনকো আটক

চাপৰৰ চিৰাকুটাত আমছুৱে আজি উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে বিশাল গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰে। এই বিক্ষোভৰ পিছতে আমছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতে ৰেজাউল কৰিমসহ কেইবাজনো নেতাক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
চাপৰত উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে আমছুৰ বিশাল গণ বিক্ষোভঃ ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰকে ধৰি কেইবাজনকো আটক

ডিজিটেল সংবাদ চাপৰঃ চাপৰৰ চিৰাকুটাত আমছুৱে আজি উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে বিশাল গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰে। এই বিক্ষোভৰ জৰিয়তে আমছুৱে চৰুৱাবাখৰা, সন্তোষপুৰ, চিৰাকুটাত অসমৰ সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন জিলাত চলি থকা অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ কৰাৰো দাবী জনায়। 

Advertisment

সংগঠনটোৱে উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহকো পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী জনাইছে।বিলাসীপাৰা জিলা আমছুৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীত উচ্ছেদিত লোকৰ লগতে পাঁচ সহস্ৰাধিক ৰাইজ উপস্থিত থাকে।

কাৰ্যসূচীত আমছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ প্ৰমুখ্যে বিভিন্ন পৰ্য্যায়ৰ আমছুৰ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকে। বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অমানৱীয় উচ্ছেদ চলোৱা কাৰ্যক বন্ধ কৰাৰ দাবী জনায়।

তেওঁ সংবিধান অমান্য কৰি বাছি বাছি সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকক উচ্ছেদ কৰা কাৰ্য শীঘ্ৰেই বন্ধ নকৰিলে জিলাই জিলাই আমছুৱে আন্দোলন, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে। 

ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দক্ষিণ শালমাৰা আৰু মানকাচৰ যাবলৈ হলে আগতে বন্দুক ল’ব লাগিব বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও দিছে আমছু নেতা ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে। তেওঁ কয়, ইমান দিনে তাত প্ৰশাসন নাছিলে নেকি? দক্ষিণ শালমাৰা, মানকাচৰত ইমান দিনে হিন্দু মুছলমানে একেলগে বসবাস কৰি অহা নাই নেকি? সাম্প্ৰদায়িক বীজ সিঁচা ব্যক্তিগৰাকীয়েই হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।

উল্লেখ্য যে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ পিছতে ঘৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত আমছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ আৰু জিলা আমছুৰ নেতৃবৃন্দক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি চাপৰ থানালৈ লৈ যায়। ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক এইদৰে আটক কৰাৰ পিছতে পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়।  

উচ্ছেদ আমছু চাপৰ