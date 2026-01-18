চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

আমৰাঙ্গা বৰিহাট উ: মা: বিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাজহুৱা সভা

পলাশবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তথা ঐতিহ্যমণ্ডিত আমৰাঙ্গা বৰিহাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অহা ২০২৭ বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হব মহাৰজত জয়ন্তী।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
cvhbnnjlkjlljklk;

ডিজিটেল সংবাদ, মিৰ্জাঃ পলাশবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তথা ঐতিহ্যমণ্ডিত আমৰাঙ্গা বৰিহাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অহা ২০২৭ বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হব মহাৰজত জয়ন্তী। অঞ্চলটোৰ এচাম সমাজহিতৈষী আৰু দূৰদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিৰ শ্ৰমৰ বিনিময়ত ১৯৫৩ বৰ্ষৰ ১৯ মার্চত এই বিদ্যালয়খনি স্থাপন কৰা হৈছিল।

WhatsApp Image 2026-01-18 at 6.02.33 PM (1)

 এই বিদ্যালয়খনৰ মহাৰজত জয়ন্তী পালনৰ পৰিকল্পনা আৰু প্ৰস্তুতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতিৰ আহ্বানক্ৰমে আজি পুৱা ১০-৩০ বজাত এই বিদ্যালয়খনত এখনি ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়।

WhatsApp Image 2026-01-18 at 6.02.33 PM

এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃতী শিক্ষক ৰজনী কলিতাৰ সভাপতিত্বত এই সভাখনি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই সভাৰ  উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ গগন কলিতাই। উক্ত সভাত ন-পুৰণি ছাত্র-ছাত্রী,অভিভাৱক-অভিভাৱিকা, শিক্ষক-কর্মচাৰীকে ধৰি প্ৰায় ৬০-৭০ খন গাওঁৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ বক্তব্য উত্থাপন কৰি মহাৰজত জয়ন্তী পালনৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হয়।

WhatsApp Image 2026-01-18 at 6.02.33 PM (2)

 এই সভাতে ৩০-৪০ গৰাকী ব্যক্তিক সামৰি এখন আহ্বায়কমণ্ডলী গঠন কৰা হয়। অহা ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত এই আহ্বায়কমণ্ডলীয়ে এখনি ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে।

মিৰ্জা