মন মাৰি আছে অমিতাভে

ডিজিটেল ডেস্কঃ সুখ-দুখ, হাঁহি কান্দোন সামৰি কিছু বছৰ পূৰ্বে একেলগে ছবিসমূহত কাম কৰিছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ লগত অমিতাভ বচ্ছনে। সেই অমিতাভে এতিয়া মন মাৰি সময় পাৰ কৰিছে। দিন-ৰাতি সকলো সময়তে কেৱল মনত পেলাইছে একালৰ বন্ধু ধৰ্মেন্দ্ৰলৈ। সকলো যেন পাহৰি পেলাইছে ধৰ্মেন্দ্ৰ নোহোৱা হৈ পৰাত।
১৯৭৫ চনৰ ১৫ আগষ্টত মুক্তি লাভ কৰিছিল আজি পৰ্যন্তলৈ চৰ্চিত হৈ থকা শ্বোলে চিনেমাখনে। য'ত একেটা ফ্ৰেমত দুজন অভিনেতাক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। সকলোৱে দুই যুটিক আইকনিক যুটি হিচাপে নামাকৰণ কৰিছিল । কেৱল শ্বোলে নহয় বহু কেইখন চিনেমা একেলগে কৰিছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ-অমিতাভে।
উল্লেখ্য যে ধৰ্মেন্দ্ৰ-অমিতাভে কৰা ৭ খন ছুপাৰ-দুপাৰ হিট চিনেমা হৈছে- চুপকে-চুপকে, ৰাম-বলৰাম,হম কোন হায়, গুড্ডি, চৰণদাস, দাস্ত। এই আটাইকেইখন চিনেমাই চুপাৰ-দুপাৰ হিট।
শেহতীয়াকৈ অমিতাভে কৈছে যে এই সময় তেওঁৰ বাবে অত্যন্ত কঠিন হৈ পৰিছে। অত্যন্ত আৱেগিক হৈ পৰিছে তেওঁ। ধৰ্মেন্দ্ৰৰ লগত একেলগে কাম কৰা প্ৰতিটো সময় এতিয়া কেৱল স্মৃতি । এই দুখৰ বোজা কেনেদৰে সহিম ধৰিব পৰা নাই। এনেদৰে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে।