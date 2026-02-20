New Update
- নাটানপুৰৰ বিশাল জনসভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ।
- এতিয়া সীমান্তৰ প্ৰতিখন গাঁৱে পাব সকলো সুবিধা।
- অবৈধ দখলকাৰীক অসমৰ ভূমি দখল কৰিবলৈ দিয়া নহ’ব।
- ৪-৩০ ঘণ্টাত বৰাকৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হ’ব পাৰিব।
- অসমত এতিয়া শান্তিৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে।
- এয়া কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাৰ বাবে সম্ভৱ হৈছে।
- ১০ বছৰত আমি অসমৰ সুৰক্ষা আৰু বিকাশৰ সৃষ্টি কৰিছো।
- এটা সময়ত সীমান্তৰ গাঁৱসমূহক আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাছিল।
- অহা ৫বছৰত অসমক বানমুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা ব্যক্ত অমিত শ্বাহৰ।