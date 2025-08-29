কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উদ্বোধন কৰিলে ৰাজভৱনৰ 'ব্ৰহ্মপুত্ৰ উইং' আৰু আন কেইবাটাও প্ৰকল্প...

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উদ্বোধন কৰিলে নৱ নিৰ্মিত ৰাজভৱনৰ ‘ব্ৰহ্মপুত্ৰ উইং’। ৪১ কোটি টকা ব্যয়ৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিবেশত অত্যাধুনিক সুবিধাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ভৱন।

Tushar Pratim
ডিজিটেল ডেস্কঃ পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচাৰণৰ মাজেৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উদ্বোধন কৰিলে নৱ নিৰ্মিত ৰাজভৱনৰ ‘ব্ৰহ্মপুত্ৰ উইং’। সৰ্বমুঠ ৪১ কোটি টকা ব্যয়ৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিবেশত অতি অত্যাধুনিক সুবিধাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই ভৱনত বহু কেইটা সুবিধা উপলব্ধ। ইয়াত আছে ৰাজ্যপালৰ কাৰ্যালয়, অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, সন্মিলন কক্ষ, অপেক্ষা কক্ষ, পুথিভঁৰাল। 

তাৰোপৰি ইয়াত আছে অতিথিৰ বাবে গভৰ্ণৰ্ছ ছুইট, প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল ছুইট আদি। ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ উপস্থিতিত আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজভৱনৰ এই অত্যাধুনিক ‘ব্ৰহ্মপুত্ৰ উইং’ শুভ উদ্বোধন কৰে।  এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসমৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল তথা বৰ্তমান পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কাটাৰীয়া, পূৰ্বৰ ৰাজ্যপাল বনৱাৰীলাল পুৰোহিত, প্ৰফেছৰ জগদীশ মুখীৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব ৰবি কোটা।

উদ্বোধনৰ পূৰ্বে তেওঁ গো-মাতা পূজন কৰাৰ লগতে ভৱনৰ চৌহদত এটা গছৰ পুলিও ৰোপণ কৰে। তেওঁক সংগ দিয়ে ৰাজ্যপালগৰাকীৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আদিয়ে। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্য চৰকাৰৰো কেইবাজনো শীৰ্ষ বিষয়া। 

আনহাতে এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনস্থ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ আন কেইবাটাও প্ৰকল্পৰো শুভ উদ্বোধন কৰে। এই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে গোলাঘাটৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীৰ নেচনেল ছাইবাৰ ফৰেন্সিক লেবৰেটৰী, গুৱাহাটীত এছ এছ বিৰ পৰিয়ালৰ বাবে আধুনিক চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰে সুসজ্জিত আৱাসীক প্ৰকল্প,  সোণাপুৰৰ আই টি বি পিৰ ৩৩ বাহিনীৰ ৩৬০ জোৱানৰ বেৰেক, মেচ আৰু ১০ খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়, আছাম ৰাইফলছৰ বাবে আই জি মুখ্য কাৰ্যালয়, শিলচৰৰ মাইনৰ ইউনিট আৰু যোৰহাটৰ চেণ্টাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় (আৱাসীক আৰু প্ৰশাসনিক) প্ৰকল্প আদি।

উল্লেখ্য যে, এই অনুষ্ঠানৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী চিধাই ৰাওনা হ'ব খানাপাৰা ফিল্ডলৈ। ইয়াতেই অনুষ্ঠিত হৈছে এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলন। ইতিমধ্যে এই সন্মিলন কক্ষত ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্তৰ পৰা অহা এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে ভিৰ কৰিছে। তেওঁলোক সকলোকে সম্বোধন কৰিব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 

